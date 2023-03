Las diferencias de JxC también afloraron en la muestra del campo

La tensión por las candidaturas que registra Juntos por el Cambio tuvo su correlato en las visitas de esta semana a la exposición del campo: ayer fue el turno de Patricia Bullrich y Facundo Manes que, sin coincidir en una foto tal como había ocurrido durante el fin de semana en la Fiesta de la Vendimia, parecieron aprovechar su presencia en el predio de San Nicolás para diferenciarse del tándem conformado por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. “Estoy avanzando con una parte importante del radicalismo en las ideas y las convicciones” de una propuesta programática, enfatizó la líder del PRO.

El alcalde porteño y el presidente del radicalismo habían coincidido el miércoles en la mega muestra ubicada en las afueras de esta ciudad del norte de la Provincia. Ambos venían de protagonizar una verdadera “guerra de fotos” con sus rivales en la interna en la celebración mendocina. Pero el gobernador jujeño, en privado, consideró una provocación el encuentro de Bullrich con otros dirigentes del radicalismo como el propio neurólogo o los senadores Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff o Carolina Losada, también presente ayer en San Nicolás.

En el equipo de campaña del jujeño, donde bautizaron socarronamente como el “Club de los Vices” a los dirigentes que secundaron a la presidenciable del PRO en la noche del último sábado, aducen que ésta y Mauricio Macri intentan debilitar al radicalismo para asegurar la hegemonía del “partido amarillo” en la definición de candidaturas nacionales y en la aplicación de “políticas conservadoras” en un eventual gobierno de JxC.

Lo cierto es que durante la víspera la exministra de Seguridad arribó a la mega muestra rural acompañada por una comitiva de dirigentes del “equipo agro” de su armado proselitista, como el diputado Pablo Torello, cercano a Macri al igual que su hermano José, senador desde 2021 y ex compañero del expresidente en el colegio Cardenal Newman.

Bullrich nuevamente se mostró cercana a los productores agrícolas al comprometerse “en tomar las riendas de los cambios que el campo necesita. Hace muchos años que sabemos que viene siendo la fuente de financiamiento de un Estado cada vez más grande y que cada vez brinda menos servicios a la sociedad”. Al ser consultada sobre sus propuestas para el sector, aseguró que en un eventual gobierno avanzaría en una reducción del gasto para así poder quitar las retenciones a las exportaciones de granos; estimó que si se eliminarán esos tributos en el corto plazo, el agro podría crecer un 38% para el 2030.

Luego se hizo eco de las internas de JxC y reinvidicò que su contracción busca exponer “el coraje y la valentía que hay que ponerle al cambio. En ese sentido, se van armando equipos” y valoró el diálogo con distintos dirigentes de la UCR. El perfil “halcón” que le imprime a sus propuestas contrasta con el llamado al diálogo y a terminar con la grieta con la que viene insistiendo Larreta desde el lanzamiento de su precandidatura presidencial.

En el equipo de la líder del PRO comentan, no obstante, que no está definida la fecha aún de la presentación de su propia candidatura a la primera magistratura. Pareciera, en este sentido, que la ex ministra estaría esperando a que Macri defina si buscará o no un “segundo tiempo” en la Casa Rosada a su regreso de Europa, previsto para la última semana de marzo.

La otra “visita política” de la jornada en la Expo Agro fue la de Manes, que reivindicó el lugar del campo como “motor de crecimiento” de la Argentina. Pero reconoció que en 2023 se espera “la peor cosecha en años” a causa de la una histórica sequía que generará “pérdidas extraordinarias” y por ello lamentó que el Gobierno no haya implementado medidas “de alivio” para el sector.

También se refirió a la cuestión electoral y a las discusiones que alteran la convivencia de la coalición opositora. “A comparación de otros creo que no está ganada la elección por las internas y porque giramos en el mismo voto de siempre. Tenemos que ir por la gente que se desencantó por lo que ocurrió en 2015, por el voto nuevo, retener los que nos apoyan y llamar a los jóvenes como también al sector popular”, destacó el diputado.

Nuevamente pareció desmarcarse de la gestión de Macri, con quien había logrado acercar posiciones en la reunión que ambos mantuvieron hace unos 15 días en la quinta Los Abrojos. Pero durante la víspera Manes se manifestó crítico de “los irresponsables de este gobierno que le quieren dejar la bomba al próximo y a alguno de nuestro sector que quieren que la bomba explote ya”, en lo que pareció un tiro por elevación a economistas que trabajan en el equipo de Larreta, como Hernán Lacunza.

El neurólogo tampoco ha dado indicios de cuándo realizará el lanzamiento de su precandidatura presidencial. Su rival en la interna partidaria, Morales, sí: el próximo miércoles presentará su postulación en un acto convocado en el Luna Park.