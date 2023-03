VIDEO. Docentes de La Plata piden suspender las clases por el calor: sentada estudiantil en Berisso

Un numeroso grupo de docentes de la Secundaria 13 de La Plata elevó un comunicado en el que solicitó a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires la suspensión de las clases por la carencia de artefactos de ventilación en medio del calor sofocante y ante el alerta naranja que rige en la Región por las elevadas temperaturas. Según sostienen en el texto, tal como ya han planteado en otros colegios, el problema dificulta el dictado de clases pero además “pone en riesgo la salud de estudiantes y docentes”.

En la misiva enumeraron que el establecimiento de 22 entre 48 y 49 carece de ventiladores en las aulas, que además tienen las ventanas selladas y no cuentan con ventilación para airear los espacios de estudio. "Solicitamos la suspensión de clases hasta tanto se mantenga esta situación, ya que se pone en riesgo la salud tanto de estudiantes como de los y las trabajadores de la educación", argumentaron.

En el texto señalaron que la medida "está contemplada tanto en el artículo 195 2.1 del reglamento de instituciones educativas como en el Calendario Escolar 2023 (Anexo 2 4.5).

A su vez, exigieron la realización de un "relevamiento de las condiciones de infraestructura del establecimiento" y que "se pueda dar solución a todos los problemas para poder llevar adelante la actividad pedagógica en condiciones dignas".

Al respecto, ante la consulta de este diario, desde Educación bonaerense indicaron que no se evalúa suspender las clases por la ola de calor.

Por otro lado, la Dirección de Escuelas negó la veracidad de un comunicado en donde se sugiere que los chicos no asistan a las aulas, y que estuvo circulando por WhatsApp y las redes sociales.

Sentada estudiantil

La ola de calor no cesa en la Región y cada vez más escuelas se vuelven espacios de reclamos por distintos problemas para dar clases en medio del sofocón. En la mayoría de ellas, las comunidades educativas plantean el drama de la falta de ventiladores, que si bien aqueja en gran medida a los establecimientos públicos, también es una falencia que presentan algunas instituciones privadas.

En este sentido, durante esta semana se sucedieron reclamos y manifestaciones callejeras. Y, por lo visto, se llegó al viernes de la misma forma, ya que los estudiantes del Instituto Justo Santa María de Oro realizaron desde temprano una sentada en la vía pública precisamente para plantear que "hay aulas sin ventiladores".

"Realizamos el reclamo al colegio y como no hubo respuestas decidimos hacer una sentada", explicaron alumnos. "Por ejemplo, hay un grado que no tiene aula, y son más de 50 estudiantes que tienen que ir a clases al SUM, en donde no hay ventiladores.

Asimismo señalaron que "muchos chicos se descompusieron por esta ola de calor y la falta de equipos de ventilación en el colegio".

"La idea es que las autoridades escuchen. También queremos anticiparnos a otro reclamo, que es la falta de estufas en el colegio. Así que en invierno esperemos tener estufas para poder dar clases bajo las mínimas condiciones", señalaron.

Otro colegio en donde pusieron el grito en el cielo por el calor sofocante es en la secundaria Nuestra Señora de Lourdes, en 19 y 38."Hubo chicas que se sentían mal y se tuvieron que ir a sus casas, pero desde la escuela en vez de acompañarlas en la situación les pusieron media falta", consignaron.

Según manifestaron padres, "acá hay ventiladores, pero los apagan porque si no no se escucha lo que dicen los profesores, es decir, los deben mantener apagados y estudiar en condiciones infrahumanas y perjudiciales para la salud".