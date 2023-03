La muerte de la tiktoker de La Plata: el crudo posteo con el que Geraldine Molinaro contó su historia de lucha

Un 22 de marzo de 2019, la platense Geraldine Molinaro utilizaba su cuenta de Facebook para contar su dura historia de vida. Hacía exactamente un año que todo había cambiado para ella, no sólo porque tuvo que luchar contra el cáncer, sino también porque se transformó en un ejemplo al advertir sobre cómo cuidarse del sol.

La joven de La Plata fallecida en las últimas horas (vera: https://www.eldia.com/nota/2023-3-10-10-29-0-profundo-pesar-por-la-muerte-de-una-conocida-tiktoker-de-la-plata--la-ciudad) batalló hasta que el cuerpo dijo basta, y la noticia de su muerte causó un enorme dolor en distintos ámbitos. Aquel día, Geraldine realizó una publicación a corazón abierto contando, paso a paso, cómo se enteró de la enfermedad y cómo empezó su pelea. La tituló "Un día como hoy" y en ella expresa:

"Un día como hoy hace un año sentí una molestia en la espalda, la sentí todo el día cuando me sentaba y la apoyaba contra el respaldo de la silla. Le pedí a mi hermana que me mire si tenía algo y me dijo que justo en el lugar que me dolía tenía un lunar extraño, lo vio mi papá y llamo a una amiga, Anina que es Dermatologa Infantil. Al otro día fui a su consultorio, me reviso, llamó a una colega y me dijo que me vaya a verla a ella, Mara, especialista en lunares. Cuando llegue me estaba esperando, me reviso toda la espalda y se centró en ese lunar extraño, estuvo media hora sacándome fotos con distintos aparatos. Me dijo que iba a hablar con un cirujano para que me diera turno así me operaban y me sacaban ese lunar.. en un momento se le escapó la palabra “tumorcito” y se me paró el corazón. Salí de ahí y me fui con mi novio a Mar del Plata. En la ruta recibo un llamado diciendo que la cirugía iba a ser a primera hora el día martes 27 de noviembre a primera hora porque tenían que retirar ese lunar urgente.

LEA TAMBIÉN Dolor por la muerte de una joven tiktoker de La Plata que contaba cómo era vivir con cáncer

Me sacaron el lunar, me cocieron de manera rápida y dijeron que después de obtener los resultados de la biopsia seguramente me tendrían que operar nuevamente. Los resultados fueron estos “melanoma maligno en fase 4” a partir de ahí mi vida cambió para siempre.

Pasé de médico en médico, haciéndome muchos estudios. Llegue al Instituto Alexander Fleming, me atendió un especialista que al ver los resultados de la biopsia me pidió una tomografía con contraste (que sufrí mucho) y me dio fecha para la segunda cirugía 20 de Diciembre. Me dijo que me iban a hacer un centellograma (marcación de ganglios centinela) para quedarse tranquilo porque creía en un 90% que no había llegado a moverse.

El día anterior a la operación tuve que hacerme la marcación. Te ponen cuatro inyecciones que arden muchísimo sobre la zona donde estaba el melanoma, esas inyecciones tienen un líquido radiocoloide que marca si el tumor se expandió por otras partes del cuerpo. Al instante de poner la primera inyección el médico dijo “se movió a los dos ganglios centinela, te van a sacar los dos”, me legué a llorar porque me di cuenta que todo era más grave de lo que pensaba.

Llegó la fecha de la operación, entre asustada, me operaron y cuando me desperté no podía moverme del dolor que sentía. Estuve sin poder estar sola 2 semanas. No me podía levantar de la cama sola, no me podía bañar, tampoco podía ir al baño sola. Nunca sentí un dolor así ni me imaginé sentirlo, respiraba y me dolía.

Cuando llego la nueva biopsia me dijeron que tuve una pequeña metástasis en el centinela derecho. Cada cuatro meses me hacen análisis y controles. Dos veces al año me revisan todos los lunares del cuerpo, tengo que evitar el sol desde las 10 am hasta las 16 hs. Tengo que usar protector solar todos los días, el protector tiene que ser de protección 70 para arriba. Tengo que usar una remera para que el sol no me dé en las cicatrices...

Cuento mi experiencia porque quiero que la gente se cuide y no pase por el dolor y sufrimiento que pasamos mi familia y yo.

Te pido que así como te hacés controles anuales de sangre, ginecológicos, etc.. vayas una vez por año a revisarte los lunares con un dermatólogo. Desde que a mi me descubrieron este Cancer de piel, 3 personas conocidas mías descubrieron que también tenían otro tipo de cáncer de piel.

Lo mío fue un caso genético pero la exposición al sol y a la cama solar por muchos años se acumula en el cuerpo y genera esta enfermedad. Yo tuve suerte y lo descubrí medianamente atiempo..

Te pido por favor, ahora que empiezan los días lindos y de calor, que uses protector solar, que no te tires a tomar sol en las peores horas (mediodía), que te apliques protector después de meterte a la pileta o el mar. Cuídate y cuida a tus seres queridos por favor. El sol sin protección daña".