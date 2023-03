El ocurrente reclamo en La Legión por las "aulas-horno": "Qué olor a cebolla, quiero un ventilador”

Frases insólitas de estilo meme poblaban por estos días las aulas en la escuela secundaria La Legión, en La Plata, con el objetivo de los estudiantes de reflejar el reclamo por la falta de artefactos de ventilación en el espacio de estudio, afectado por la ola de calor. "Sin condiciones no se puede estudiar, las aulas son un horno", consignaron los chicos. También resaltaron que, a raíz del impacto de las temperaturas elevadas, las autoridades del establecimiento ordenaron que se dicten las materias en el patio.

En el ocurrente planteo, los jóvenes del histórico colegio situado frente a la plaza Máximo Paz, en 13 y 60, colgaron afiches en paredes y ventanas en los que se podía leer frases como "Qué olor a cebolla", "¿tenés olor a chivo?", "yo también quiero un ventilador" y "estudiar así es una tortura".

"Me cago de calor", "me desmayo", "me mareo", me baja la presión" y "me transpira todo el cuerpo", son otras de las tantas leyendas que particularizaban las paredes y ventanas de las aulas de la institución. En tanto que en una hoja pegada en una ventana se destacó la autoría de la queja: "La voz de lxs alumnxs".

Uno de los cartelitos más cómicos de los planteos por la falta de equipamiento de ventilación para sobrellevar las altas temperaturas versaba: "'Ay, nonono, me siento mal', dijo Anto Pane. Yo también. Tenemos calor".

"Sí es nuestra vos. Es una idea que surgió durante las clases con los profesores", aseguraron desde el Centro de Estudiantes.

DESCOMPUESTOS Y CLASES EN EL PATIO

En diálogo con EL DIA, desde la conducción estudiantil aseguraron que "en tanto turno mañana, turno tarde y turno noche, hay aulas sin ventilación" y que en un intento de aislar las fuertes temperaturas las autoridades del colegio decidieron "poner cortinas de tela pegadas con cinta".

"No hay ventilador. Los únicos lugares con ventilación son secretaria y dirección que se compraron con dinero de la cooperadora", añadieron.

"El calor es cada vez más extremo y en este momento, por ejemplo, estamos dando clases en el patio, y esto es porque hubo chicos que se descompusieron y la pasaron muy mal en las aulas, que no tienen ningún dispositivo para ventilar o disipar el calor", afirmaron.

Según sostuvieron, "estamos hablando de organizar una movida con otros colegios que están en la misma situación que nosotros". "La idea es reclamar ante el Consejo Escolar y el Ministerio de Educación. No se puede más", enfatizaron.

MÁS RECLAMOS

La fuerte queja de los estudiantes de La Legión se sumó a la de otros colegios de La plata que desde el comienzo del ciclo lectivo tuvieron "clases diferidas" ante la falta de equipos ventiladores para mitigar el calor sofocante en las aulas.

Incluso hoy estudiantes del Normal 3 denunciaron que "son pocas aulas que tienen ventiladores, aunque la mayoría están rotos".

"También hay que tener en cuenta los desbordes cloacales habituales, una situación que se agrava con este calor. Ni un día se suspendieron las clases por estos temas.

La realidad es que alumnos y docentes se han descompuesto durante esta ola de calor", sostuvieron.

Por otro lado, en la Media 3, en 140 entre 62 y 63, Los Hornos, reclamaron por la falta de agua debido a inconvenientes de la empresa ABSA. "Es una vergüenza. Ni siquiera donaron botellas de agua para los pibes que están estudiando", remarcaron.

ABRAZO SIMBÓLICO

En tanto, este martes a mediodía en la Secundaria 55, de 6 entre 72 y 73, se llevará adelante un abrazo simbólico para exigir la construcción de aulas y baños. "Pedimos que se ejecute la obra, cuyo presupuesto ya fue asignado, unos 42 millones de pesos", pidieron. "Que se cumpla el derechos de aprender en condiciones dignas", solicitaron.