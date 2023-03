Acusar a la Corte: duro mensaje del Presidente

Alberto Fernández dio inicio al 141º período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el que hizo un balance de gestión pero en el que sobresalió un duro ataque a la Corte Suprema, a la que incluso acusó de “tomar por asalto el Consejo de la Magistratura”.

Fue la alocución más larga de su mandato: en la que durante la mayor parte de las dos horas que hizo uso de la palabra, con un tono monocorde, defendió su gestión, con números sobre la economía y los planes oficiales, pero donde casi no propuso nuevos proyectos legislativos (sólo pidió por la regulación de las residencias de médicos y enfermeros y por la expansión de la inversión educativa). Fue en la última media hora de su ponencia en la que desarrolló un articulado ataque al máximo tribunal y a la oposición de Juntos por el Cambio.

El jefe de Estado había arribado a las 11.30 al Congreso y, tras un tibio recibimiento de Cristina Kirchner, fue conducido al hall donde firmó los libros de honores de Diputados y del Senado y luego posó con en una colorida foto con la Vice, Cecilia Moreau, titular de la cámara baja, y con Claudia Abdalá de Ledesma (presidenta provisional del Senado).

Ya en el recinto, protagonizó un gaffe cuando Cristina rechazó que le sirviera agua y, en cambio, le pidió que le pasara una botella. A la expresidenta se la vio incómoda por momentos, alejada del relato del presidente y sólo esbozó una sonrisa cuando éste dijo estar a su lado “cuando es perseguida injustamente” y cuando, desde un palco, una beneficiaria de una vivienda agradeció al Gobierno haciendo un gesto de “corazón” con sus manos. La presencia de beneficiarios de programas oficiales o de incentivos a la ciencia, que fueron nombrados por el jefe de Estado, fue una de las novedades de un relato previamente guionado.

EL MOMENTO MÁS TENSO

El último tramo fue el más álgido y el que despertó a la oposición. Fue en ese momento cuando el jefe de Estado atacó al máximo tribunal por el fallo que benefició a CABA en el reparto por la Coparticipación. El presidente y el vice de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron ubicados a menos de 2 metros del estrado donde se ubicaban Alberto y Cristina. Ambos fueron tomados por la transmisión oficial más de una decena de veces: siempre con la mirada hacia adelante y sin sobresaltarse.

Fue en este marco en el que Alberto desechó los argumentos vertidos por la Corte al asegurar que “la Ciudad de Buenos Aires no forma de la ley convenio (de Coparticipación Federal)” por lo que consideró que sólo podía avenirse a la distribución de recursos decidida por el Ejecutivo. “La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es inadmisible”, alegó.

En ese preciso momento en que los legisladores radicales de Evolución, encabezados por Martín Lousteau, abandonaron el recinto. También lo hizo el diputado del peronismo federal, “Topo” Rodríguez, porque consideró que el ataque contra la Corte alteraba la dinámica de la asamblea legislativa y que si el jefe de estado tenía algo para decir del alto tribunal, podría haber concurrido a la comisión de juicio político, donde se sustancia el jury, tal como lo propuso hace una semana sin haber recibido el acompañamiento del oficialismo.

A pesar de algunas sonrisas, el clima fue tenso entre el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner / AP

Impertérritos, los altos magistrados escucharon cuando A. Fernández aseguró que “si aquella reforma de la justifica federal hubiera prosperado (la de 2020 promovida por la denominada Comisión Beraldi´) y la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto a la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que le impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado”.

Luego vinculó esta supuesta crisis del Poder Judicial que, a su entender “hace tiempo no cuenta con la confianza publica”, con lo ocurrido durante el viaje a la estancia patagónica del magnate Joe Lewis por parte de magistrados, fiscales, empresarios de medios y un agente de inteligencia. “El Poder Judicial no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia frente a los poderes fácticos y políticos”, fustigó.

Fue en ese momento en el que se multiplicaron los gritos desde las bancadas opositoras. “Boron bom bom, boron bom bom, para Alberto, la reelección”, cantaron, con ironía, desde el sector de JxC. Es que el clima en el recinto había cambiado completamente y todo se tornó más caótico: el Presidente agradeció irónicamente un supuesto insulto del diputado Fernando Iglesias (PRO).

Para la oposición, ese cambio de tono y el duro ataque contra la Corte fue un nuevo intento del jefe de estado por congraciarse con la Vice. No hubo, ciertamente, una retribución afectuosa a esos gestos por parte de la ex mandataria. Tampoco de su hijo Máximo que, por segundo año consecutivo, prefirió no escuchar el discurso presidencial y se armó agenda en un centro barrial de La Matanza.

En defensa de su gestión, el jefe de Estado valoró la obra pública y los buenos niveles de empleo. Aunque admitió los problemas “con la inflación y la distribución del ingreso”, no arrojó alguna solución posible. Sí se entusiasmó en hablar de las potencialidades del país para incrementar sus exportaciones.

“Argentina es la energía que necesita el mundo”, dijo Fernández al dar cuenta de las posibilidades que tiene el país con Vaca Muerta y la industria del litio, una frase que con el correr de las horas se transformó en meme por el masivo apagón que desde la tarde sufrió la Argentina.

Fue más cauto al hablar del gasoducto Néstor Kirchner, a la que describió la obra “más importante” de su administración pero la que auguró podría “inaugurarse a mediados del año”. Es decir, no repitió la fecha del 20 de junio que promociona en kirchnerismo, a cargo de la ejecución a través de Enarsa. Es un secreto a voces que el ducto no podría estar operativo para esa fecha por las demoras, por caso, en la construcción de las plantas repotenciadoras que deberían “empujar” el gas.