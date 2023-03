El oficialismo continúa sin definir su estrategia electoral, mientras crece el temor por el narcotráfico

Sólo la embestida contra la Justicia ordena hoy el relato de un oficialismo que no logra articular mecanismos para definir las candidaturas nacionales, con las que este año aspira a retener el poder. El kirchnerismo aceleró la presión para que Alberto Fernández desista de su pretensión de reelegir, los gobernadores se mantienen expectantes a lo que ocurra en sus propios territorios y el reverdecer de la inflación agrietó las bases de la postulación de Sergio Massa a la primera magistratura.

La cuestión económica, claramente, va a condicionar el armado de la propuesta electoral del Frente de Todos. Pero la falta de una mirada estratégica es lo que hace que surja una suerte de “sálvese quien pueda” entre los distintos sectores que en 2019 se fundieron en la coalición que aquel año logró vencer a Juntos por el Cambio.

UN DISCURSO QUE NO CONVENCIÓ

Más allá del ataque contra la Corte Suprema y el desafío in situ planteado a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que parecieron haber llegado al recinto de Diputados preparados para esa diatriba, el Presidente no logró conmover a los propios con el discurso pronunciado ante la asamblea legislativa. Al retirarse del Parlamento, dos intendentes peronistas del Gran Buenos Aires, por caso, se lamentaron que “haya levantado el tono” en el último tramo de su presentación porque, a su entender, jugar a la “grieta” no ayuda en los distritos donde la gente pide por mayor seguridad y bajar la inflación para poder llegar a fin de mes.

La sintonía con el kirchnerismo por la embestida contra la Justicia, asimismo, duró menos de un día. Nuevamente en el entorno de la Vicepresidenta volvieron a presionar para que desista de ser candidato para que, de esa forma, se puedan posicionar con tiempo nuevos candidatos sin el condicionante de tener que enfrentar en una interna al Presidente.

Pero el cristinismo también intenta reunir capital político para poder salir a “diferenciarse” del modelo económico en la campaña que se avecina y, en este sentido, volverán a pedir medidas como el pago de sumas fijas para poder recomponer los ingresos de los trabajadores, una medida que resiste la CGT con la anuencia del Ejecutivo. También se harán oír críticas a los condicionamientos que tiene el estado argentino por el entendimiento con el FMI y, quizás, un homenaje a la “épica estatizadora” de la “Década Ganada”.

EL IMPACTO DEL APAGÓN

El apagón del último miércoles puso de manifiesto el precario estado de un sistema de transporte de electricidad que resultó afectado por el incendio de pastizales. Todas las miradas estuvieron puestas en la privatizada Transener, a cargo del servicio. El senador kirchnerista Oscar Parrilli viene de pedir a la secretaría de Energía que no prorrogue las licencias de las cinco represas patagónicas que vencen este año -entre ellas, El Chocón- y que pasen a ser administradas por la Nación y las provincias.

En una reunión celebrada en la noche del jueves en Ensenada, Máximo Kirchner y sindicalistas afines trataron estos temas pero también ajustaron la logística del acto del próximo sábado en Avellaneda el que, con la consigna setentista del “Luche y Vuelve”, le darán forma al clamor por “Cristina 2023” sepultando, de esta forma, el relato de la supuesta “proscripción” devenida de la condena por el juicio de la causa Vialidad.

LA POSTURA DE CRISTINA

La ex presidenta, que volvería a hablar en público un día antes en una universidad rionegrina, no tendría intención de ser candidata. No solo por las dificultades para imponerse en un balotaje, por caso, sino porque percibe que no goza de unanimidad dentro del peronismo. Por eso hay en marcha un operativo para intentar ubicar a Wado de Pedro en una de las fórmulas presidenciales con las que competirá el FdT.

La oposición criticó la pasividad oficial frente al crecimiento narco en Rosario

La duración del virtual pacto del cristinismo con Massa sigue siendo una de las grandes incógnitas del oficialismo. El titular del Palacio de Hacienda le garantiza el apoyo del establishment -ayer anunció un dólar diferenciado para los exportadores de vino a partir de abril- pero no logra despejar la incertidumbre por el andar de la economía: el campo avizora una pérdida de US$ 20 mil millones por la sequía, que seguramente presionará sobre las reservas internacionales, y la inflación que releva el Banco Central, a través de las consultoras, la ubica en un 99 por ciento para todo el año.

Mientras, el jefe de estado viene desdibujándose en cada aparición pública: desde afirmar que hoy los docentes piden salir del impuesto a las Ganancias -con un piso de $400 mil son pocos quienes estén alcanzados por el tributo- y sostener que el repunte de la inflación durante febrero “fue por las vacaciones”.

Si bien los voceros presidenciales, como Aníbal Fernández, insisten con las chances de reelección de Alberto F., en privado hay un “corrimiento” hacia “cuarteles de invierno” de la precaria estructura que supo armar el “albertismo residual”. Por caso, las comisiones que funcionan en el PJ nacional ya anticiparon que finalizan sus actividades en junio. El jefe de Estado delega la organicidad de la sede de Matheu 130, donde se convocó a la “testimonial” Mesa del FdT, en Santiago Cafiero.

Hay también un retiro de actores que supieron estar más o menos alineados al Presidente en los espacios de poder. Es el caso de funcionarios surgidos del Movimiento Evita que amagaron con no movilizar al Congreso el pasado miércoles (finalmente marchó una columna poco numerosa). Pero esa postura se siente en organismos como el INAES (Instituto nacional de Cooperativismo) y en algunas oficinas de Desarrollo Social. Como sea, la resistencia del primer mandatario ante quienes esmerilan su candidatura podría extenderse hasta mediados de mayo.

LA MOVIDA DE LA OPOSICIÓN

La oposición, en tanto, salió al cruce del ataque a la Justicia del jefe de Estado pero también por la pasividad oficial frente al crecimiento narco en Rosario que, esta vez, visibilizó el “apriete” contra el supermercado de la familia Messi.

El intendente Pablo Javkin, un ex radical que llegó al poder junto al socialismo, se reunió durante la víspera con Horacio Rodríguez Larreta, que promete reforzar la seguridad de la ciudad santafesina con miles de gendarmes trasladados desde las fronteras.

EL PODER DE LAS BANDAS NARCO

El poder de las bandas de narcotraficantes que creció exponencialmente en los últimos veinte años, es una cuestión fundamental que la política casi ignoró hasta ahora y la situación que atravesaron y atraviesan varios países latinoamericanos indica que cuando los narcos controlan algunas ciudades no se conforman hasta corromper gran parte de las estructuras policiales, judiciales y políticas. La Argentina se aproxima, también en ese aspecto, al borde del precipicio. Quienes creían que el país era sólo de tránsito, hoy deberían reparar en que según centros internacionales de estudio del problema, el consumo per cápita de cocaína ya es más que significativo y su difusión genera deformaciones sociales con consecuencias nefastas. Aparentemente las amenazas a Lionel Messi y a su familia abrieron los ojos de buena parte de la ciudadanía e inevitablemente será un tema imperativo en las campañas electorales.

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires viene surfeando los avatares de la interna PRO. El pasado fin de semana Mauricio Macri convocó a Facundo Manes a su quinta de Los Abrojos en un claro mensaje hacia la alianza de Larreta con Gerardo Morales y Martín Lousteau.

Es que la disputa interna del “partido amarillo” condiciona al radicalismo. Ayer Patricia Bullrich logró una foto, en ocasión de la Fiesta de la Vendimia, con el propio neurólogo, los gobernadores Rodolfo Suárez y Gustavo Valdez, de Mendoza y Corrientes, respectivamente, y los senadores Alfredo Cornejo y Carolina Losada.

El ex presidente, en tanto, viajó a Europa donde obtuvo la esperada foto con los campeones Messi y “Dibu” Martínez. En su entorno, niegan que se haya bajado de la candidatura presidencial. “Está esperando que se acomoden algunos factores, como un mayor quiebre del FdT, para decidir si se tira a la pileta”, graficó un colaborador, que pretende que, en caso de “no jugar”, éste le dé un apoyo explicitó a la ex ministra de Seguridad. A nadie escapa que la presidenta del PRO se ha rodeado de varios colaboradores del exmandatario.

PLAN DE ESTABILIZACIÓN

Mientras, en JxC avanzan en el diseño de un plan de estabilización. Es que estiman que sin ordenar las cuentas de la macroeconomía, no habrá posibilidad que un eventual nuevo gobierno tenga éxito. Para ello se estudian medidas polémicas, como “congelar paritarias” para, así, reactivarlas a todas en un determinado mes “cero” y desde allí intentar direccionar la puja distributiva. Para eso se necesitará poder político. Por eso en la alianza opositora ya hacen cálculos: deberán acercarse al 40 por ciento de los votos en las generales de octubre para poder tener mayorías en el Congreso.