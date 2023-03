Nuevos cruces agitan a la coalición gobernante de cara a octubre

Tres semanas después de la primera reunión de la Mesa del Frente de Todos, los nuevos cruces entre el kirchnerismo y el “albertismo” parecen haber llevado a fojas cero ese ámbito de discusión de la estrategia electoral del oficialismo. No hay ni siquiera fecha probable para otra cita en la sede del PJ nacional por el reverdecer de la interna sin fin y ahora todas las miradas apuntan al viernes próximo cuando Cristina vuelva a encabezar un acto en el que podría dar pistas sobre si será o no candidata en los próximos comicios.

En los últimos días el cristinismo viene intensificando la presión contra Alberto Fernández para que baje su pretensión de ir por su reelección y, de esa forma, pueda posicionarse un candidato presidencial con mejores chances en los comicios de octubre próximo siempre y cuando no prosperara el operativo clamor por “Cristina 2023”. El camporista Andrés “Cuervo” Larroque otra vez fue el encargado de embestir contra el jefe de Estado al asegurar ayer que “entre los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, me quedan dudas de que tenga intenciones de que el peronismo gane” en los comicios nacionales de este año.

El funcionario bonaerense le adjudica Alberto F. haber urdido una maniobra para dinamitar el diálogo que había prohijado la Mesa del FdT cuando, a su entender, envío a Aníbal Fernández a decir que Cristina “no está proscrita”, esmerilando así la estrategia que el kirchnerismo parió en respuesta a la condena de la denominada causa Vialidad.

Hay, en verdad, un cruce de acusaciones. Es que el actual ministro de Seguridad, además de haberse convertido un escudero del primer mandatario, viene alertando que Larroque “es un cusco (perro) al que le mandan a morder los garrones del Presidente”, al graficar las recurrentes críticas del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense contra el jefe de Estado.

En este caso, el dirigente camporista volvió a insistir con la inconveniencia de que A. Fernández mantenga su pretensión de ser reelegido a casi 3 meses para el cierre de listas. Pero también la nueva embestida dialéctica guarda relación con la difusión de una supuesta conversación privada del primer mandatario en la que, al defender su eventual participación en las PASO, sostenía que si, por ejemplo, lograba vencer en esa instancia al gobernador chaqueño Jorge Capitanich, terminaría “con 20 años kirchnerismo” quedando muy bien posicionado para ganar las elecciones generales.

Lo cierto es que el recrudecimiento de la interna oficial se produce en momentos en que hay temor por una mayor sangría de las reservas internacionales por una sequía que hacer prever una pérdida de US$ 20 mil millones en exportaciones de granos, y por la persistente caída del salario real y sus consecuencias sociales. En las últimas horas se conoció que el ingreso medio de los trabajadores (medido por el índice RIPTE) creció en enero un 3,8% frente a una inflación del 6% para el período, ubicándose en un valor tan bajo como no sucedía en abril de 2006.

Economía y política

Es en este contexto en el que crece la preocupación por el impacto en la economía real de los “ruidos políticos” de la propia coalición oficial. El diputado del peronismo federal Alejandro “Topo Rodríguez, que se ubica dentro del espacio “antigrieta” que busca construir el gobernador cordobés Juan Schiaretti, dijo ayer a este diario que “miembros encumbrados del gobierno festejaban un aumento de la inflación (de enero) porque creían eso le hacía mal al ministro de economía en su eventual proyección electoral. No se puede gobernar cuando está rota la convivencia interna. Por eso el gran problema político de Argentina, que tiene su consecuencia económica, es el quiebre de la coalición de gobierno”.

En medio del reverdecer de las tensiones del FdT, Cristina Kirchner reaparecerá en público dos días después que el Tribunal Oral Federal Nº 2 dé a conocer los fundamentos de la condena emitida contra la Vicepresidenta. La ex mandataria, de esta forma, estará presente este 10 de marzo en la Universidad de Río Negro donde recibirá un doctorado honoris causa y luego brindará la conferencia “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”.

Son temas en los que viene discurriendo en sus últimas presentaciones, en relación a las consecuencias del atentado que sufrió el 1º de septiembre pasado y a los efectos de la restricción externa en las condiciones macroeconómicas del país. Pero en el oficialismo esperan que la Vice se explaye sobre la cuestión electoral y, más precisamente, sobre si ratificará o no su deseo de “no ser candidata a nada” tal como aseveró el 6 de diciembre pasado.

Este sábado, por lo pronto, habrá en Avellaneda un operativo clamor para que busque un tercer mandato presidencial en octubre próximo.

“El camporismo pero también los intendentes que responden a (Martín) Insaurralde la quieren `empujar` para que aunque sea esté en la boleta de senadores. Necesitan sus votos”, opinó un dirigente bonaerense que supo trabajar cerca del Presidente.

“

“La agrupación (por La Cámpora) de estos chicos no goza de mucho respeto. Ellos mismos reconocieron que en 2015 jugaron a perder. Competí y ganale, si es que te da el cuero para ganarle (al Presidente). El Presidente va a medir. Lo que no se puede evitar es que el puchero con el que vamos a ir a las elecciones recién va a tener sus hortalizas a partir de mayo”

Aníbal Fernández Ministro de la Nación

“

“Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo. Está permanentemente autoproponiéndose para algo que nadie lo pide, porque si vos vieras que hay alguna demanda o sectores políticos que hacen ese planteo…

Andrés Larroque Ministro de la Provincia