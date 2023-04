La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo tendrá como plato principal el choque entre Independiente y Racing, en Avellaneda, donde el clima en el local no se vive de la mejor manera. A su vez, River visitará al siempre complicado Newell´s en el Coloso Marcelo Bielsa. Por otra parte, el Valencia frente al Sevilla se lleva todas las miradas en la Liga de España. A continuación eventos, hora y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Unión vs. Tigre ESPN Premium

14:00 Vélez vs. Barracas Central TNT SPORTS

16:30 Independiente vs. Racing ESPN Premium/ TNT SPORTS

19:00 Newell´s vs River TNT SPORTS

21:30 Talleres vs. San Lorenzo TNT SPORTS

SERIE A

09:50 Torino vs. Salernitana STAR +

12:50 Sassuolo vs. Juventus ESPN 2/ STAR +

15:30 Roma vs. Udinese STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Girona vs. Elche ESPN Extra/ STAR +

11:00 Getafe vs. Barcelona STAR + / ESPN

13:30 Atlético Madrid vs. Almería DIRECTV

15:50 Valencia vs. Sevilla STAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

09:55 West Ham vs. Arsenal ESPN 3/ STAR +

12:20 Nottingham Forest vs. Manchester United STAR +

BUNDESLIGA

10:20 Werder Bremen vs. Freiburg STAR +

12:25 Union Berlin vs. Bochum STAR +

14:20 Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:55 Monaco vs. Lorient STAR +

15:30 Olympique Marseille vs. Troyes ESPN 2/ STAR +

NBA - PLAYOFFS

16:00 Memphis Grizzlies vs. Los Ángeles Lakers STAR +

21:00 Phoenix Suns vs. Los Ángeles Clippers STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Guillermo Brown vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

15:30 Estudiantes (BA) vs. Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY

15:30 Atlético Güemes vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

15:30 Defensores Unidos vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:35 Quilmes vs. Deporivo Maipú DIRECTV/ TYC SPORTS PLAY

16:00 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

17:00 San Martín vs. Temperley TYC SPORTS PLAY

19:00 Ferro vs. Chaco Forever TYC SPORTS PLAY

BRASILEIRAO

16:00 Corinthians vs. Cruzeiro STAR +

16:00 Flamengo vs. Curitiba STAR +

18:30 Gremio vs. Santos STAR +

LIGA NACIONAL

19:00 Boca vs. Peñarol BASQUET PASS TV/ DSports

21:00 Regatas vs.Olímpico BASQUET PASS TV

22:00 Riachuelo vs. Oberá BASQUET PASS TV

VOLEY: LIGA ARGENTINA

13:45 Final 2: Ciudad vs. UPCN TYC SPORTS

CURRIE CUP

08:55 Griffons vs Pumas STAR +

11:00 Lions vs Griquas STAR +

EREDIVISIE

09:20 FC Volendam vs. PSV STAR +

10:30 Cambuur vs. Feyenoord STAR +

15:50 Ajax vs. FC Emmen STAR +

ATP 1000 - MONTECARLO

09:30 Final ESPN 2/ STAR +

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

10:55 Leicester vs Exeter STAR +

MOTO GP - AMÉRICAS

12:45 Carrera 3 ESPN 3

XFL (FÚTBOL AMERICANO)

13:00 DC Defenders vs. Arlington Renegades STAR +

16:00 St. Louis Battle Hawks vs. Seattle Sea Dragons STAR +

LIGA ACB

13:30 Barcelona vs. Real Madrid FOX SPORTS 2

LIGA SMARTBANK

13:30 Tenerife vs. Ibiza STAR +

13:30 Malaga vs. Cartagena DIRECTV

16:00 Leganés vs. Villarreal II STAR +

GOLF: RBC HERITAGE

14:00 Última Vuelta ESPN Extra/ STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

14:30 Trabzonspor vs. Besiktas STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Toulouse vs Lyon STAR +

NASCAR CUP SERIES

16:00 Martinsville - Carrera 1 DIRECTV

SUPER RUGBY AMERICAS

18:00 American Raptors vs Pampas ESPN 3/ STAR +

FÚTBOL DE PARAGUAY - TORNEO APERTURA

19:00 Cero Porteño vs. Trinidense TIGO SPORTS

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Houston Astros vs. Texas Rangers ESPN 2/ STAR +