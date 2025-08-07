Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Diana Mondino habló del Caso $Libra y liquidó a Javier Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”

7 de Agosto de 2025 | 18:11

La ex ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino reapareció hoy en la escena pública tras su salida del gobierno de Javier Milei y lanzó fuertes críticas contra el Presidente, al señalar que “o no es muy inteligente o es corrupto”, en relación al caso $LIBRA.

Además, la ex funcionaria nacional deslizó que el mandatario nacional podría tener algún desequilibrio mental. “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”, sostuvo Mondino en una entrevista con el periodista británico Mehdi Hasan.

La ex canciller cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que tras ese movimiento se desplomó estrepitosamente, con grandes pérdidas para los que invirtieron.

Las declaraciones de Mondino se dan varios meses después de haber sido desplazada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, una postura que iba en contra de la línea ideológica del Presidente.

En otro pasaje de la entrevista, la ex funcionaria se diferenció de sus ex compañeros del Gabinete y, al ser consultada sobre si era la más adinerada del equipo de Milei, expresó: “Tal vez aparezca como la más rica del gabinete porque sí declaré, pero no lo soy”.

El periodista le preguntó si coincidía con los dichos del ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, quien dijo que se alejó por comportamientos erráticos de Milei y por “los perros en el cielo”. “Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón”, dijo Mondino, pero evitó la respuesta específica sobre si el mandatario nacional tenía un tema mental.

 

