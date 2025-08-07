Diana Mondino habló del Caso $Libra y liquidó a Javier Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura
Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura
La Junta Electoral bonaerense avaló las candidaturas testimoniales: rechazó el pedido de impugnación
¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios
EN FOTOS | San Cayetano movilizó a La Plata: los fieles pidieron por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30
“Provincias Unidas”: Carrió podría encabezar la lista de Provincia y más gobernadores se sumarán al armado
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Crimen de Pablo Mieres en La Plata: detienen al segundo sospechoso con el celular de la víctima en su poder
Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata
El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre
VIDEO. Otra bandita de rompeportones en La Plata y el ataque a una cochera
La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
Gerchunoff presenta en La Plata “La imposible república verdadera”
Obras en escuelas de La Plata: licitaron la restauración de 120 establecimientos
VIDEO.- ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
Cuenta DNI subió la tasa de interés de sus plazos fijos al 39%: cuánto rinde en un mes si depositas $1.000.000
Fuerte pedido de la Iglesia por los jubilados y discapacitados: "La están pasando mal"
El inesperado elogio de Moria Casán a Mario Pergolini que descolocó al conductor: "No sé qué decirte"
Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
Pablo Lescano habló tras la suspensión del show de Damas Gratis y sangrienta pelea en Colombia: "Muy triste"
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron
Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Alex Caniggia, distanciado de Charlotte tras su reconciliación con Melody Luz: "La tengo bloqueada"
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Chocaron dos camiones en la autopista Rosario-Córdoba y murió uno de los conductores
Diana Mondino habló del Caso $Libra y liquidó a Javier Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ex ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino reapareció hoy en la escena pública tras su salida del gobierno de Javier Milei y lanzó fuertes críticas contra el Presidente, al señalar que “o no es muy inteligente o es corrupto”, en relación al caso $LIBRA.
Además, la ex funcionaria nacional deslizó que el mandatario nacional podría tener algún desequilibrio mental. “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”, sostuvo Mondino en una entrevista con el periodista británico Mehdi Hasan.
La ex canciller cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que tras ese movimiento se desplomó estrepitosamente, con grandes pérdidas para los que invirtieron.
Las declaraciones de Mondino se dan varios meses después de haber sido desplazada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, una postura que iba en contra de la línea ideológica del Presidente.
En otro pasaje de la entrevista, la ex funcionaria se diferenció de sus ex compañeros del Gabinete y, al ser consultada sobre si era la más adinerada del equipo de Milei, expresó: “Tal vez aparezca como la más rica del gabinete porque sí declaré, pero no lo soy”.
El periodista le preguntó si coincidía con los dichos del ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, quien dijo que se alejó por comportamientos erráticos de Milei y por “los perros en el cielo”. “Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón”, dijo Mondino, pero evitó la respuesta específica sobre si el mandatario nacional tenía un tema mental.
Diana Mondino sobre Javier Milei en el caso $LIBRA: "Hay dos posibilidades, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto" pic.twitter.com/iSk5LS8uE8— Real Time (@RealTimeRating) August 7, 2025
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí