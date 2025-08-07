Crimen de Pablo Mieres en La Plata: detienen al segundo sospechoso con el celular de la víctima en su poder

Un hombre de nacionalidad paraguaya fue detenido hoy por tener la computadora y el celular de Pablo Mieres, el secretario estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata hallado muerto en su vivienda de la capital bonaerense.

Según se supo, el sospechoso fue identificado como Ronaldo Alexis Irala Duarte, de 26 años.

NOTICIA EN DESARROLLO