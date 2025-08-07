Gimnasia, con goles de Panaro y Torres, vence 2 a 0 a Godoy Cruz en Mendoza
Crimen de Pablo Mieres en La Plata: detienen al segundo sospechoso con el celular de la víctima en su poder
Un hombre de nacionalidad paraguaya fue detenido hoy por tener la computadora y el celular de Pablo Mieres, el secretario estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata hallado muerto en su vivienda de la capital bonaerense.
Según se supo, el sospechoso fue identificado como Ronaldo Alexis Irala Duarte, de 26 años.
NOTICIA EN DESARROLLO
