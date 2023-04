Biden, 2024: anunció que irá por la reelección presidencial

El 25 de abril no fue una fecha elegida al azar: es la misma del comienzo de la postulación de Joe Biden que le dio la victoria frente a Donald Trump en 2020. Ahora, el presidente de Estados Unidos anunció ayer que se presentará por la reelección en los comicios de 2024. “Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Defender sus libertades fundamentales. Creo que este es el nuestro. Por eso me presento a la reelección como presidente de Estados Unidos. Únanse a nosotros. Terminemos el trabajo”, escribió en un mensaje de Twitter.

”Cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace cuatro años dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos”, dijo el mandatario en un video titulado “Libertad” en el que confirmó su intención de volver a disputar la presidencia del país del Norte.

Después de un largo tiempo de especulaciones -por su edad- acerca de si daría o no un paso al costado, Biden finalmente decidió ir por la reelección. A sus 80 años, ya es el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos, superando el récord que tenía Donald Trump, quien actualmente tiene 76 años y también ha dado todas las señales de querer postularse.

De triunfar Biden en las próximas elecciones, dejaría la Casa Blanca con 86 años, en enero de 2029.

Sin otros candidatos en el frente

Según las encuestas, su popularidad no se mueve del 40 por ciento, y una amplia mayoría cree que el país va en la dirección equivocada. No hay una sola encuesta que en la cual los demócratas no digan que preferirían tener otro candidato. Pero la realidad es que no hay competidores en el frente demócrata, no tienen a nadie más, o, al menos, nadie más capaz de tomar las riendas del partido, mantenerlo unido y derrotar a la maquinaria trumpista, opinan analistas políticos. Cuatro años atrás, Biden tampoco era el candidato preferido. Pero se quedó con la candidatura y derrotó a Trump. La apuesta de los demócratas es que 2024 sea un nuevo 2020, y Biden haga lo mismo otra vez, con su edad a cuestas.

Con una economía frágil entre manos, Biden y su equipo eligieron encuadrar la nueva contienda por la Casa Blanca igual que hace cuatro años, como una lucha por valores, y señalaron que su rival será, otra vez, Trump.

Más allá de su edad, de quién sea el rival, de la manera en la cual se desarrolle la campaña, lo que pueda pasar hasta la elección, muchos creen que Biden tiene motivos sólidos para buscar su reelección: superó la pandemia, la economía todavía crece –aunque una recesión sigue en el horizonte–, la inflación baja, la OTAN se amplía, Ucrania resiste la invasión de Rusia, y su gobierno se ha anotado algunos logros domésticos. Algunos de sus traspiés más notables, como la caótica retirada de Afganistán, parecen olvidados. Pero, al igual que sus antecesores, Trump incluido, la realidad es que el destino de Biden está atado a la economía con la cual vaya a votar el país más que a cualquier otra cosa.

Un puente generacional

Biden siempre dijo que tuvo la intención de competir por la reelección, pero su edad y su descripción de sí mismo como un “puente” a una nueva generación dejó en el aire la posibilidad de que diera un paso al costado. Lo cierto es que esa nueva generación todavía no aparece. Si Biden hubiera decidido dar un paso al costado por su edad, ¿quién hubiera tomado la posta? La ausencia de una respuesta contundente a esa pregunta también explica su decisión.

Ahora, los demócratas esperan que la historia se repita, y Biden les de otros cuatro años en el poder para poder terminar de construir ese puente.