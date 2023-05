Maxi Trusso destrozó a Lali Espósito: "Lindo pony" y "máximo exponente de la grasada"

Maxi Trusso habló con el cronista de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) y luego de relatar el episodio de inseguridad que sufrió, lanzó fuertes críticas contra Lali Espósito, a quien describió como un “lindo pony”.

“La música de hoy es un derivado de redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música”, comenzó diciendo el llamado “creador del autotune”.

“Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto. Estos flacos van a la guita directamente. Lo digo de verdad”, arremetió.

“¿Cómo va a estar la música si vos no sufriste? La música no está ahí”, se quejó. Después, aclaró que “no es culpa de las chicas, no son culpables ellas, ellas no tienen nada que ver. Ellas son divinas, son muy lindas. Lali, como dijo una vez, es un lindo pony, es una linda chica".