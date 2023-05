Rafael Nadal estará ausente en Roland Garros

Hace tiempo que Rafa Nadal no es el mismo. Los problemas físicos no lo dejan tranquilo al español, que pisó por última vez una cancha en el Australia Open de comienzos de año. Desde entonces, Rafa se enfocó en sanar esa lesión en su cadera para llegar de la mejor manera posible a Roland Garros, su torneo predilecto. Sin embargo, no pudo ser.

Era una posibilidad cada vez más latente y, finalmente, parece que sucederá. Según informó el sitio español Relevo, Rafa Nadal se bajaría de Roland Garros, el Grand Slam que lo convirtió en leyenda y que lo tendría como campeón defensor.

“El tenista balear no se ha recuperado a tiempo de su lesión en el psoas y las molestias que arrastra en la cadera y se perderá el torneo más importante de su carrera por primera vez desde 2004”, informó dicho medio.

A todo esto, Rafael Nadal hoy ofrecerá una conferencia de prensa donde entre otra cosas hablará de su baja de torneo francés.