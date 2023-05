El IPS anunció que un grupo de jubilados deja de pagar Ganancias: ¿quiénes se benefician?

El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires informó hoy que las personas jubiladas y pensionadas con haberes mensuales de hasta $506.230 dejarán de abonar el tributo a las Ganancias, ya que con los haberes de mayo de 2023 se aplicarán los nuevos valores imponibles de este impuesto según Decreto 267/2023.

La nueva disposición, según se consignó en un comunicado oficial, generará una disminución de la carga impositiva en los haberes de las personas jubiladas y pensionadas del IPS que venían pagando el mencionado impuesto.

El organismo previsional informó que la nueva reglamentación permitirá que las y los beneficiarios con haberes mensuales de hasta $506.230 brutos dejen de pagar el tributo.

La última modificación rige para las remuneraciones y haberes brutos mensuales devengados a partir del 1° de mayo de 2023, y con esta medida un 12 % de las personas jubiladas y pensionadas del IPS ya no pagan Ganancias o pagarán un menor impuesto.

La medida también prevé beneficios para aquellos sujetos cuya remuneración mensual bruta sea superior a $506.230 y menor a $583.851 inclusive.

La liquidación del nuevo monto mínimo imponible para las y los beneficiarios del organismo se realizará con los haberes de mayo, bajo el concepto “01B” que aparecerá en el recibo de haberes.

A su vez, las personas jubiladas y pensionadas que no posean otro ingreso y no hayan tributado bienes personales durante 2022, podrán solicitar que el mínimo no imponible sea equivalente a ocho jubilaciones mínimas de Anses. Para tramitarlo, deberán ingresar a https://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp con su CUIT y Clave Fiscal a través del Siradig. Además, podrán presentar conceptos para deducir en el régimen de retención del impuesto a las Ganancias.