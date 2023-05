Lola Latorre confirmó que padece una enfermedad poco frecuente: qué es y cómo se trata

Lola, hija de Yanina y Diego, comunicó en sus redes sociales que padece una enfermedad poco frecuente y reveló que es SIBO, un síndrome que provoca un hinchazón estomacal y fuertes dolores. Luego de realizarse una serie de estudios, la joven le anunció a sus seguidores que fue diagnosticada "SIBO positivo".

"Me lo hice porque estoy teniendo muchísimos dolores de panza, se me hincha un montón, me cae mal todo lo que como y la estoy pasando mal", aseguró la joven estudiante de derecho. Además, explicó: "No sé que tengo o qué me cae así, pero literalmente todo me hace mal. Este estudio detecta un sobrecrecimiento bacteriano”.

Asimismo, en una storie de Instagram, Lola afirmó: "El estudio que me hice el otro día que les había contado me dio positivo. SIBO positivo me dio, así que ahora empiecen a mandarme todas las dietas que tengo que hacer".

Qué es el SIBO

Se trata de un síndrome que tuvo una aparición reciente y también se lo conoce como sobrecrecimiento bacteriano. El SIBO, se caracteriza por una proliferación patológica de bacterias en el intestino delgado. En condiciones normales en el intestino delgado debería haber menos de 1.000 bacterias/ml, independientemente del tipo de bacterias que sean, porque incluso un exceso de bacterias beneficiosas en el intestino delgado puede resultar problemático.

Causas

A pesar de ser poco conocido y diagnosticado, el SIBO puede estar asociado a múltiples procesos digestivos o a la toma de fármacos como, por ejemplo, el Omeprazol. Puede provocar diversos síntomas: desde diarrea o estreñimiento, o distensión y dolor abdominal, hasta la malabsorción y la mala digestión de los nutrientes. También se ha relacionado con diversos síntomas y procesos sistémicos.

Cómo se trata

El tratamiento de base sería, en primer lugar, “corregir cualquier anormalidad anatómica o funcional predisponente siempre que sea posible”. Además, se busca “disminuir la medicación que inhibe la producción ácida gástrica cuando las circunstancias lo permiten y usar antibióticos”. También, el tratamiento probiótico podría parecer un abordaje lógico e interesante.

En cuanto a la dieta, es importante prestar atención al estado nutricional del paciente y corregir las deficiencias vitamínicas de cualquier tipo. La dieta sin lactosa, por ejemplo, puede ayudar a mejorar la diarrea y debería interrumpirse cualquier medicamento que limite la producción de ácido por el estómago. El apoyo nutricional es indispensable para los pacientes con SIBO asociado a desnutrición.