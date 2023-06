Etcheverry, a la caza de la “bestia negra” de los argentinos

Hace casi un año, más precisamente el 10 de junio de 2022, Tomás Etcheverry se cruzar en los cuartos de final del Challenger de Perugia contra Borna Coric. La victoria sobre el polvo de ladrillo del torneo italiano fue para el tenista platense por 6-4 y 6-3.

Claro que el argentino y el croata se volverán a enfrentar en la jornada de mañana con una expectativa superlativa, ya que entre ambos tenistas habrá en juego un pasaje a los octavos de final de Roland Garros.

Ese partido del Challenger de Perugia es el único antecedente entre Etcheverry y Coric -no hay enfrentamientos en el circuito ATP-; mientras que en ese momento el platense ocupaba el puesto 88 del ranking; mientras que el croata se ubicaba en la colocación 22 del escalafón mundial.

Aquel partido de Perugia, con gradas propias de un torneo Challenger semivacias, quedará para siempre entre los antecedentes de los enfrentamientos entre ambos tenistas; aunque mañana será un cruce totalmente distinto con un estadio seguramente colmado y con dos protagonistas que se sacarán chispas para acceder a los octavos de final de un mítico Grand Slam como lo es Roland Garros.

Etcheverry, actualmente 49 del mundo, avanzó a tercera ronda del torneo parisino después de dar una exhibición de tenis moderno para conseguir la mejor victoria de su carrera al vencer al australiano Alex de Miñaur (19) por 6-3, 7-6 (2) y 6-3 tras dos horas y 45 minutos de juego.

Salvo algún bache en el segundo set, que lo corrigió en el tie-break, el partido fue dominado por el platense que volvió a lucirse con un juego ofensivo basado en tiros poderosos y un servicio demoledor a tal punto que un saque de su firma llegó a los 218 km/h, totalizó tres aces y cometió igual cantidad de dobles faltas. Por otra parte, Etcheverry logró el 62% de primeros servicios, ganó el 75% de puntos con ese primer saque y el 64% con el segundo con lo que anuló a Alex de Miñaur.

“Fue un partido perfecto. Dudé nada más que en el primer game del. Me costó el saque al principio. Pero después de acomodé, pegué muy bien la derecha, el saque estuvo sólido, el revés también. De principio a fin me sentí muy cómodo”, admitió Etcheverry a lo que agregó que “en el segundo set saqué 6-5, no lo pude cerrar, pero jugué un tie-break espectacular. Ahí sentí alivio. Pasé rápido la página, seguí enfocado. Mi rival iba a tener que ganarme tres sets seguidos y yo iba a seguir a full. Así que se le iba a hacer cuesta arriba”.

Por otra parte, Etcheverry se sacó de encima un lastre que arrastraba con De Miñaur y se despojó de los ingratos recuerdos que le generaba el australiano, ya que siempre lo había vencido en los tiempos de junior. “En estos días lo pensaba, que Alex me ganó cinco veces y todas en polvo de ladrillo, mi superficie’. Pero pasaron siete años de la última vez y somos jugadores distintos. Era mi ‘papá’ de junior, por decirlo de alguna manera. Nunca pude ganarle. Es más: me acuerdo en un Grado II, en Córdoba, que yo iba 6-1 y 4-0, pero lo perdí. Dije: ‘A este chico no le gano más’. Varios años después la historia cambió. Fue un partido impecable. Desde el primer día que llegué a Roland Garros me siento bien. Estoy con confianza”, remarcó el platense que llegó a este Roland Garros con el objetivo de pasar a la segunda semana del torneo parisino.

Con esta victoria, Etcheverry ya pasa a ocupar el puesto 41 del ranking (la mejor posición de su carrera como profesional) y se aseguró un premio de 142 mil euros; mientras que en caso de avanzar a los octavos de final de Roland Garros se transformará en Top 40 dentro del escalafón mundial.

A todo esto, Tomás Etcheverry se transformó en el primer argentino menor de 24 años (Tomy tiene 23) en llegar a la tercera ronda del torneo de Grand Sland por excelencia sobre polvo de ladrillo desde 2012, cuando Juan Martín Del Potro se clasificó para esa instancia de Roland Garros.

Como quedó dicho, Etcheverry estará enfrentando a Borna Coric (26 años), que ha transformado en el “verdugo” de los tenistas argentinos en esta edición del torneo parisino, ya que en primera ronda eliminó a Federico Coria y en la jornada de ayer tuvo que trabajar y mucho para superar a Pedro Cachín (64) por 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 y 6-4 luego de una batalla en la cancha número 6 que se extendió durante cuatro horas y 24 minutos.

Etcheverry y Coric jugaron el año pasado, en el Challenger de Perugia