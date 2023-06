Dani Alves, acusado de abuso sexual, rompió el silencio y habló por primera vez desde la cárcel: "Conciencia tranquila"

El exfutbolista brasileño Dani Alves brindó por primera vez una entrevista desde la cárcel de Barcelona, en donde está preso desde el pasado 20 de enero por presunto abuso sexual, y aseguró que tiene la "conciencia tranquila".

"Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila", afirmó Dani Alves en diálogo con el canal privado de noticias Telecinco, de España.

Dani Alves y su versión sobre la denuncia de abuso sexual

La periodista de Telecinco ingresó a la prisión Brians 2 de Barcelona donde uno de los futbolistas más ganadores de la historia del fútbol está preso desde el 20 de enero, acusado de abuso sexual a una mujer en una discoteca en la noche del 31 de diciembre de 2022. "Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista, para tener la oportunidad de que la gente sepa lo que pienso", explicó Dani Alves, quien dio su versión de lo sucedido en el boliche de Barcelona.

"Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", insistió el brasileño. "A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz", sentenció.

Emocionado

Según la periodista, Alves se emocionó cuando recordó el apoyo que recibió por parte de su excompañero y actual DT de Barcelona, Xavi Hernández. "No dejo a nadie que venga ni quiero que nadie me defienda en público porque ahora mismo defenderme a mí es perjudicial para el que lo hace. No espero nada de nadie", sostuvo el lateral derecho, de 40 años, cuyo último equipo fue Pumas, de México.

La periodista le recordó que Xavi había expresado su malestar por lo que estaba sucediendo a su excompañero y allí se emocionó. "Xavi es mi amigo, mi amigo de toda la vida y no pensó en las consecuencias que tendría cuando dijo aquello. Cuando lo oí, lloré. Me hubiera encantado agarrar un teléfono para llamarlo y decirle: 'Gracias, gracias, pero no lo vuelvas a hacer nunca más", contó en la entrevista reproducida por medios españoles.

Según la periodista, Dani Alves sabe que puede recibir una condena de 10 años y está dispuesto a "aceptarla y asumirla".