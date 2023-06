Marian Farjat habló por primera vez de su relación con Marcelo Tinelli

Desde Socios del Espectáculos, Rodrigo Lussich presentó la primicia que dio de qué hablar: Marcelo Tinelli y Marian Farjat estarían juntos o, al menos, iniciando una relación. Con estos datos circulando, la ex Gran Hermano habló sin tapujos de este nuevo vínculo.

Lussich aseguró en el ciclo de chimentos que los famosos “se besaron” en la casa del productor. “Se besaron en el living de él. Ella tenía un deseo, una especulación laboral para el día de mañana sumarse a un proyecto en el que muchos famosos anhelan estar”, afirmó.

“Ellos están solteros, así que es todo legal. Los besos fueron entre 2 personas libres. Estamos en condiciones de afirmar que se besaron Marian Farjat y Marcelo Tinelli”, concluyó.

Su palabra

Por otro lado, la ex El Hotel de los Famosos rompió el silencio sobre sus visitas al edificio donde vive el conductor, Le Parc. “Conozco el edificio, fui mil veces”, confesó.

En tanto, aclaró que con Tinelli “somos amigos, nada más”. “Me encanta porque es alegre, nada más, no es cercano. El único acercamiento que tenemos es que vamos al mismo dentista”, agregó.

“Marcelo es re fachero, es muy seductor. Está soltero, disfrutando tranquilo. Yo también me separé hace relativamente poco, uno o dos años. Primero tengo que estar bien conmigo misma, amarme, y después ver”, remarcó.

En cuanto a sus gustos personales, dijo para concluir el descargo: “A mí me gustan más grandes por lo general. En El Hotel de los Famosos me cargaban porque contaba todo pero hay alguien que me superó, que cuenta todo, y es El Tirri (primo de Tinelli)”.