Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad |DESDE SEPTIEMBRE

Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados

Tras el acuerdo salarial con los docentes bonaerenses el Gobierno Provincial aprobó un nuevo cuadro de topes arancelarios

28 de Agosto de 2025 | 03:44
Edición impresa

Las familias de los alumnos de los colegios privados tendrán que afrontar un nuevo aumento de la cuota en los establecimientos educativos subsidiados: rige desde septiembre y será del 2,8 por ciento.

Según se informó, las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) autorizaron nuevos cuadros tarifarios que regirán en septiembre en los establecimientos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.

Según se indicó desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), una de las cámaras de propietarios con base en la Provincia, el incremento fue avalado oficialmente por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación.

Calle de por medio en el área del Conurbano, también podrán subir las cuotas los propietarios de escuelas privadas de la capital federal. Aunque allí, será un poco más, un 3,2 por ciento, también a partir del próximo mes.

En el caso de la Provincia, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos también están originados en los acuerdos salariales a los que llegó el gobierno provincial con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

El gobierno bonaerense aplicará una suba del 2,5 por ciento en los salarios de agosto y otro porcentaje similar en octubre.

LE PUEDE INTERESAR

Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa

LE PUEDE INTERESAR

Cortaron la ruta 36 para reclamar por las calles

El secretario Ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos”.

No obstante el dirigente aclaró que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.

Zurita remarcó que “este esfuerzo lo hacen todos los que integran el sector porque somos conscientes de la importancia de mantener un sistema que resulte sustentable, de calidad, con la responsabilidad social que tenemos en educar a nuestros niños y jóvenes”.

Los nuevos topes arancelarios están directamente relacionados con la suba a los docentes. Esto significa que el ajuste es para afrontar los nuevos sueldos del sector. Sin embargo, apuntan en el sector, muchos establecimientos educativos hacen malabares para afrontar los pagos de los servicios públicos, obras de infraestructura y programas de innovación educativa. Desde el gobierno porteño se informó que “ se ha analizado el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y resulta adecuado autorizar una actualización del valor de los aranceles”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

El costo político de la incoherencia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Últimas noticias de La Ciudad

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate

Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa

Cortaron la ruta 36 para reclamar por las calles
Deportes
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
Policiales
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado
La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente
Espectáculos
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Todo se recicla “Los Roses” vuelven a estar en guerra en una remake
Lluvia de estrellas en la apertura del Festival de Cine de Venecia
Adiós a Eusebio Poncela: ícono y pionero queer del cine iberoamericano
Murió Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé
Información General
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior
EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla