Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su "Jardín" a Villa Elisa
Tras el acuerdo salarial con los docentes bonaerenses el Gobierno Provincial aprobó un nuevo cuadro de topes arancelarios
Las familias de los alumnos de los colegios privados tendrán que afrontar un nuevo aumento de la cuota en los establecimientos educativos subsidiados: rige desde septiembre y será del 2,8 por ciento.
Según se informó, las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) autorizaron nuevos cuadros tarifarios que regirán en septiembre en los establecimientos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.
Según se indicó desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), una de las cámaras de propietarios con base en la Provincia, el incremento fue avalado oficialmente por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación.
Calle de por medio en el área del Conurbano, también podrán subir las cuotas los propietarios de escuelas privadas de la capital federal. Aunque allí, será un poco más, un 3,2 por ciento, también a partir del próximo mes.
En el caso de la Provincia, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos también están originados en los acuerdos salariales a los que llegó el gobierno provincial con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.
El gobierno bonaerense aplicará una suba del 2,5 por ciento en los salarios de agosto y otro porcentaje similar en octubre.
El secretario Ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos”.
No obstante el dirigente aclaró que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.
Zurita remarcó que “este esfuerzo lo hacen todos los que integran el sector porque somos conscientes de la importancia de mantener un sistema que resulte sustentable, de calidad, con la responsabilidad social que tenemos en educar a nuestros niños y jóvenes”.
Los nuevos topes arancelarios están directamente relacionados con la suba a los docentes. Esto significa que el ajuste es para afrontar los nuevos sueldos del sector. Sin embargo, apuntan en el sector, muchos establecimientos educativos hacen malabares para afrontar los pagos de los servicios públicos, obras de infraestructura y programas de innovación educativa. Desde el gobierno porteño se informó que “ se ha analizado el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y resulta adecuado autorizar una actualización del valor de los aranceles”.
