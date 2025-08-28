Denuncian clima de violencia en la Técnica 8

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Un grupo de madres y padres de estudiantes de la Escuela Técnica N° 8, situada en 526 y 7, Tolosa, denunció graves episodios de inseguridad y presunto acoso dentro del establecimiento. Exigen medidas urgentes a las autoridades educativas.
Según relataron los padres que hablaron con este diario, los alumnos sufren robos de sus pertenencias tanto en las horas de clase como en los recreos, lo que obliga a muchos a permanecer con las mochilas y objetos personales encima para evitar que se los sustraigan. En el caso de las alumnas, además, señalaron situaciones de “acoso que no han sido atendidas por la conducción escolar”, detallaron con extrema preocupación.
“Queremos que nuestros hijos sean escuchados, pero cuando vamos a la escuela la directora nos dice que en todas las escuelas roban y que todos sufrimos acoso y bullying”, expresó una de las madres, visiblemente molesta por la falta de respuestas.
También señalaron que “es una escuela con una historia muy prestigiosa, que generaba un buen clima de estudio y colaboraba para que los egresados pudieran tener una buena salida laboral. Desde hace un tiempo se transformó en un espacio peligroso”, detalló una de las madres, preocupada por la situación que atraviesan los alumnos que quieren ir a estudiar.
Hubo casos en los que comenzaron a faltar a clases ante las amenazas y situaciones de inseguridad.
En las últimas semanas, un grupo de familias colocó carteles en las inmediaciones para visibilizar el reclamo. Varios estudiantes también se sumaron y denunciaron que, al presentar sus quejas, tampoco reciben acompañamiento por parte de la dirección. “La Técnica 8 es tierra de nadie, los chicos no van tranquilos a la escuela”, lamentaron.
Ante este panorama, las familias pidieron la intervención de las autoridades educativas provinciales para garantizar un entorno seguro y libre de violencia, que les permita a los chicos y chicas asistir a clases sin miedo.
A comienzo del año, según describió una de las madres, “tuvimos un episodio de violencia con un arma corto punzante. Tuvimos que ir todos a ejercer presión para que encuentren la solución a esto”.
“No al acoso”, “No naturalicemos lo que está mal”, “seguridad para los alumnos”, son algunos de los carteles que aparecieron en el establecimiento educativo.
Los padres resaltan que muchos alumnos se encuentran “desmotivados” y al despertar de cada día se preguntan los estudiantes si “los profesores irán a clases”. Describen que no hubo una semana completa de clases por la ausencia de algún docente u otra problemática.
