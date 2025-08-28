¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados
Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa
Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Cristina: “No es un relato kuka, lo dijo su abogado y amigo personal”
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
En el Club Villa San Carlos (Berisso), se realizará una premiación a la cultura
Con acceso libre y gratuita el domingo se llevará a cabo el “Brazilian Day”
Con la plantación de 40 ejemplares, se celebrará el Día del Árbol
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ocurrió en una clínica oftalmológica situada en 42 entre 10 y 11. Los ladrones entraron por una ventana y, se cree, sabían de la existencia del dinero. Ahora analizan las cámaras y revisan los protocolos de control interno
La inseguridad en La Plata está a la vuelta de la esquina. Todos la pueden ver y sentir, ya que día a día se van agregando nuevos episodios, algunos de ellos con particularidades muy llamativas.
Sobre esta cuestión tan preocupante, no se puede establecer un solo patrón o modalidad delictiva, porque la Ciudad está atravesada por todas las conocidas en el mercado.
Hay ataques armados de parte de motochorros o bicichorros, entraderas con bandas profesionales, asaltos en casas de familia con las víctimas adentro, muchas veces de madrugada cuando se encuentran durmiendo, saqueos en ausencia de propietarios o en negocios fuera del horario comercial, robarruedas, hurtos de cualquier tipo de rodado o cosa en cocheras y en la vía pública, estafas virtuales y tantas otras especialidades.
Hasta nos podemos jactar de ser fundadores de algunas extrañas variantes criminales, como por ejemplo lo fueron los tan nombrados “wheeliechorros”, aquellos delincuentes que irrumpen en domicilios o locales luego de golpear las puertas de acceso con la rueda delantera de una moto, que se encargan de levantar varios metros antes del impacto para tomar fuerza.
Por eso el escenario es tan complejo y preocupa tanto a vecinos como a las propias autoridades.
A la hora de establecer una geografía del delito, no se puede quitar sector alguno del partido, ya que en el Centro se registran los mismos problemas que en la periferia.
LE PUEDE INTERESAR
Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado
LE PUEDE INTERESAR
La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos
Frente a este mosaico variopinto, los reclamos vecinales se multiplican por mayor presencia policial, patrullajes coordinados y respuestas rápidas de la Justicia.
Sin embargo, la sensación que se impone es la de una Ciudad donde la inseguridad se reinventa y se adapta, dejando a sus habitantes bajo una constante amenaza que no perdona a nadie.
Ayer, a las 10.30, un oftalmólogo que es copropietario de una clínica en la calle 42 entre 10 y 11, descubrió un robo millonario.
Apenas dejó su auto en una cochera lindante al edificio, al que se accede por una puerta trasera que da al palier de la construcción, subió por las escaleras a su oficina del primer piso, donde se topó con una imagen que lo dejó paralizado.
Es que apenas abrió la puerta observó que una ventana estaba abierta y violentada, por lo enseguida, ya presumiendo lo que había sucedido, se acercó a otra dependencia para confirmar que les habían robado.
No se trató de un golpe cualquiera, sino uno que desnudó la posible filtración de un dato sensible, ya que de un par de cajones los ladrones sacaron 19.000 dólares y 5.000.000 de pesos.
No hubo otro faltante, por lo que se intuye que iban a buscar lo que finalmente encontraron.
Demás está decir que en medio de la investigación policial y judicial, se están revisando cámaras de seguridad y revisando todos los protocolos de control interno, para determinar dónde estuvo la falla o qué sucedió.
En torno al hecho hay mucho misterio, porque también su génesis demostró que los autores contaban con un alto nivel de conocimiento para evitar los registros fílmicos.
Si dejaron huellas o no, serán los peritos de Policía Científica los encargados de certificarlo, pero indudablemente los delincuentes tenían muy en claro cómo y por dónde moverse.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí