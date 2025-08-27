Loteo ilegal en Berisso: una comercialización de terrenos encendió las alarmas

En las últimas horas, la Comuna de Berisso, realizó una advertencia respecto de la venta de derechos y acciones posesorias en un loteo del barrio Villa Progreso que se encuentra en una zona catalogada como inundable y con severas limitaciones para el desarrollo urbano.

A través de la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat, emitieron que el área afectada corresponde a las fracciones comprendidas entre las calles 18 y 19 y de 128 a 129. Según la normativa vigente, se trata de un terreno clasificado como de recuperación (RC2), lo que impide la construcción de viviendas, la división de lotes y cualquier tipo de parcelamiento.

Las autoridades remarcaron que en este sector se está llevando adelante un loteo irregular, con la entrega de planos y bosquejos que no poseen validez legal. Esta maniobra, subrayaron, busca eludir los requisitos establecidos en la normativa urbanística y puede derivar en la formación de asentamientos en zonas donde la urbanización está expresamente prohibida por cuestiones de seguridad y planificación.

La Comuna vecina recordó que estas prácticas no solo son ilegales, sino que además ponen en riesgo a las familias que resulten engañadas con la compra de terrenos que no pueden ser habitados de manera formal.

En ese marco, informaron que las personas interesadas en obtener más información o en recibir asesoramiento técnico y jurídico gratuito pueden dirigirse a la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat, que atiende de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas en la oficina ubicada en el primer piso del edificio municipal de Avenida Montevideo y calle 8. También se habilitaron los teléfonos (221) 418-9670 y 464-3390 para consultas.