Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Información General |VERANO 2026

El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas

Ya hay quienes planean sus vacaciones con la idea de conseguir cupos y tarifas más convenientes. Los destinos más buscados entre quienes viajan al exterior

El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas

Los clásicos destinos del Caribe, entre los más buscados / Web

28 de Agosto de 2025 | 05:48
Edición impresa

La posibilidad de elegir fechas, conseguir tarifas más convenientes y garantizarse cupos en los destinos más buscados, hace que muchos recurran a las reservas anticipadas de cara al verano. Esa tendencia ya está en marcha, a pesar de que las vacaciones todavía parecen lejanas, y muestra cuáles son los destinos que, a la hora de hacer esas reservas, resultan los preferidos para los argentinos que viajan al exterior.

Según un mayorista de turismo con más de medio siglo en el sector, la preferencia por los destinos del Caribe y Brasil sobresale en la demanda de reservas tempranas.

Los más buscados

Entre estos destinos se encuentran los dos más buscados de República Dominicana, Punta Cana y Bayahibe, que sostienen su atractivo tradicional y aparecen entre los primeros en las preferencias de quienes adelantan sus reservas.

A ellos se suma este año un interés creciente por Miches, franja de costa virgen donde el entorno natural mantiene su carácter original.

También México aparece en la lista con opciones populares como Riviera Maya, Cancún, Costa Mujeres y Playa del Carmen, una oferta que, además de playa, incluye excursiones culturales, gastronomía y una atractiva movida nocturna.

En Cuba, los destinos que generan mas interés entre los turistas argentinos son La Habana, Varadero y Los Cayos.

LE PUEDE INTERESAR

Récord de argentinos que viajaron al exterior

LE PUEDE INTERESAR

EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico

La lista de los destinos preferidos por quienes anticipan sus reservas incluye opciones como Aruba y Curazao.

Colombia también motiva reservas anticipadas, en una opción que combina Cartagena de Indias y San Andrés, con vuelos desde Buenos Aires y traslados incluidos. Cartagena, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO destaca por su historia, mientras San Andrés ofrece playas caribeñas combinadas con ofertas culturales.

Brasil

Brasil, con alternativas para todo tipo de viajero, también se ubica al tope de la lista de los destinos con reservas anticipadas.

Dentro de esa lista aparecen opciones contrastantes, como la enérgica Río de Janeiro y Buzios, mientras que Salvador, con su riqueza cultural se puede combinar con la calma de Praia do Forte o Imbassaí, destinos ubicados en el litoral norte de Bahía.

También en el nordeste, Recife aparece como una de las opciones más buscadas y antesala de atractivos tan distintos como Porto de Galinhas o Maragogi. Más al norte, Fortaleza es dueña de una movida costera que se complementa con la propuesta agreste y de desconexión de Jericoacoara.

Según destacan desde el mayorista, entre las ofertas más buscadas por quienes están interesados en adelantar sus reservas se destaca un paquete para Salvador que incluye vuelos, traslados, alojamiento con desayuno y asistencia médica, todo por menos de 1..000 dólares.

La preferencia por el Caribe y Brasil sobresale en la demanda de reservas tempranas

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

El costo político de la incoherencia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Últimas noticias de Información General

Récord de argentinos que viajaron al exterior

EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
La Ciudad
La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa
Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate
Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados
Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa
Cortaron la ruta 36 para reclamar por las calles
Policiales
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado
La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente
Deportes
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
Espectáculos
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Todo se recicla “Los Roses” vuelven a estar en guerra en una remake
Lluvia de estrellas en la apertura del Festival de Cine de Venecia
Adiós a Eusebio Poncela: ícono y pionero queer del cine iberoamericano
Murió Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla