El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas

La posibilidad de elegir fechas, conseguir tarifas más convenientes y garantizarse cupos en los destinos más buscados, hace que muchos recurran a las reservas anticipadas de cara al verano. Esa tendencia ya está en marcha, a pesar de que las vacaciones todavía parecen lejanas, y muestra cuáles son los destinos que, a la hora de hacer esas reservas, resultan los preferidos para los argentinos que viajan al exterior.

Según un mayorista de turismo con más de medio siglo en el sector, la preferencia por los destinos del Caribe y Brasil sobresale en la demanda de reservas tempranas.

Los más buscados

Entre estos destinos se encuentran los dos más buscados de República Dominicana, Punta Cana y Bayahibe, que sostienen su atractivo tradicional y aparecen entre los primeros en las preferencias de quienes adelantan sus reservas.

A ellos se suma este año un interés creciente por Miches, franja de costa virgen donde el entorno natural mantiene su carácter original.

También México aparece en la lista con opciones populares como Riviera Maya, Cancún, Costa Mujeres y Playa del Carmen, una oferta que, además de playa, incluye excursiones culturales, gastronomía y una atractiva movida nocturna.

En Cuba, los destinos que generan mas interés entre los turistas argentinos son La Habana, Varadero y Los Cayos.

La lista de los destinos preferidos por quienes anticipan sus reservas incluye opciones como Aruba y Curazao.

Colombia también motiva reservas anticipadas, en una opción que combina Cartagena de Indias y San Andrés, con vuelos desde Buenos Aires y traslados incluidos. Cartagena, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO destaca por su historia, mientras San Andrés ofrece playas caribeñas combinadas con ofertas culturales.

Brasil

Brasil, con alternativas para todo tipo de viajero, también se ubica al tope de la lista de los destinos con reservas anticipadas.

Dentro de esa lista aparecen opciones contrastantes, como la enérgica Río de Janeiro y Buzios, mientras que Salvador, con su riqueza cultural se puede combinar con la calma de Praia do Forte o Imbassaí, destinos ubicados en el litoral norte de Bahía.

También en el nordeste, Recife aparece como una de las opciones más buscadas y antesala de atractivos tan distintos como Porto de Galinhas o Maragogi. Más al norte, Fortaleza es dueña de una movida costera que se complementa con la propuesta agreste y de desconexión de Jericoacoara.

Según destacan desde el mayorista, entre las ofertas más buscadas por quienes están interesados en adelantar sus reservas se destaca un paquete para Salvador que incluye vuelos, traslados, alojamiento con desayuno y asistencia médica, todo por menos de 1..000 dólares.

