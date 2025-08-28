“En La Plata necesitamos más empleo en el sector privado”

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
El candidato a diputado provincial del Partido Libertario por La Plata, José Ignacio Campodónico, visitó ayer la redacción de EL DIA, donde remarcó que su espacio propone como ejes fundamentales para nuestra ciudad, “el alivio fiscal a comercios y pymes” y “el refuerzo de las fuerzas de seguridad para combatir el delito”.
El empresario platense recordó que “el Partido Libertario nació antes que La Libertad Avanza”, del cual se desprendió para luego “acordar con sectores como el PRO, que verdaderamente son la casta”. Tras explicar esa diferenciación, remarcó que los comerciantes, emprendedores y pequeños empresarios de nuestra ciudad requieren “que se les bajen las tasas municipales e impuestos provinciales, que sólo dificultan su crecimiento”.
Además, sostuvo que, entre los impuestos que sí debieran continuar cobrarse debería haber una reasignación que dirija la inversión estatal principalmente a “dotar a las fuerzas de seguridad de un mayor músculo para combatir el delito”.
