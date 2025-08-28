Antes del piedrazo, Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
La líder de la Coalición Cívica también involucró al presidente Javier Milei en el presunto entramado de coimas. "No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está", afirmó
La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, lanzó en las últimas horas una serie de gravísimas acusaciones contra el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien calificó como "el personaje más oscuro" del Gobierno y vinculó con presuntos manejos irregulares de fondos.
Durante una entrevista televisiva, la ex diputada nacional fue contundente al apuntar contra el mandatario: "Ha visto mucha pornografía infantil", afirmó, al señalar lo que describió como una "cuestión perversa" en su forma de ejercer el poder.
En el mismo reportaje, Carrió sostuvo que la secretaria de la Presidencia actúa como "cajera" en distintos negocios y que su rol es "inescindible" del de su hermano. "Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier", sentenció.
La dirigente de la Coalición Cívica denunció que existe "una trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país" y la vinculó a negocios con criptomonedas y el sistema de salud.
Además, Carrió trazó un paralelismo entre la gestión de La Libertad Avanza y la década del '90. "La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista", aseguró, y agregó: "Acá, sea Milei o Cristina, están votando peronismo".
Las críticas se extendieron también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien definió como un "cínico del poder" y "sofista de la vieja democracia griega" con la capacidad de "defender lo indefendible", recordando su pasado como funcionario del ex gobernador Daniel Scioli.
