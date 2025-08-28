De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron

En el barrio La Loma, la inseguridad está en su nivel más alto / web

Unas mini vacaciones, una escapada para recargar energías, no terminó como se esperaba. Estamos hablando de la historia de un comerciante de 72 años, vecino de La Loma, quien viajó a Salta “la Linda” para pasear y descansar unos días.

Sin embargo, al regreso a su domicilio de la calle 33 entre 20 y 21, se llevó la peor de las sorpresas.

Fue el lunes 25, alrededor de la 01.00, que observó la persiana de una ventana trasera que da al patio cortada y levantada.

Enseguida, al recorrer los distintos ambientes de la finca, el desorden era la nota generalizada. Sin dudas, los delincuentes se manejaron con tiempo y calma.

Al radicar la denuncia en la comisaría cuarta, resignada e indignado, enumeró la desaparición de unos 300.000 mil pesos, las llaves de un Kia Sorento, las llaves de un Fiat Palio, dos facones, un reloj pulsera de acero, un arma de fuego calibre 38 y un pistolón de dos caños calibre 14.

Cuando los oficiales que redactaban la exposición le preguntaron por los papeles de esas armas, el damnificado recordó otro evento que lo dejó marcado: en la inundación de 2013, con el agua en la cintura, perdió muchas pertenencias, entre ellas esos papeles.

¿Sabían que el comerciante había viajado fuera de la Ciudad o se trató de un hecho al voleo?

Esas hipótesis ahora están en la mesa de los investigadores, que buscan elementos de prueba para determinar la autoría del saqueo.

Se sabe que se trata de una tarea compleja y que no siempre llega a buen puerto.

Habrá que ver si se constatan imágenes en las cámaras del barrio, aparece una huella o un testimonio con un dato clave.

Mientras tanto, con la noticia del robo, el temor y la preocupación son sensaciones que se sienten fuerte en toda la cuadra.

Es que el nivel de inseguridad en La Loma es alto y los reclamos por patrullajes y otras medidas preventivas no están dando resultados.

Como sucede en cada rincón del partido, no se ven móviles en recorridas antidelito. “Si pasa uno, es por un accidente o porque están llevando a alguien, pero no como tarea proactiva a desalentar este tipo de casos que nos tienen hartos”, disparó un vecino sin querer aportar sus datos personales.