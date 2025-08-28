Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Policiales |Triste recibimiento en La Loma

De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron

De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron

En el barrio La Loma, la inseguridad está en su nivel más alto / web

28 de Agosto de 2025 | 05:43
Edición impresa

Unas mini vacaciones, una escapada para recargar energías, no terminó como se esperaba. Estamos hablando de la historia de un comerciante de 72 años, vecino de La Loma, quien viajó a Salta “la Linda” para pasear y descansar unos días.

Sin embargo, al regreso a su domicilio de la calle 33 entre 20 y 21, se llevó la peor de las sorpresas.

Fue el lunes 25, alrededor de la 01.00, que observó la persiana de una ventana trasera que da al patio cortada y levantada.

Enseguida, al recorrer los distintos ambientes de la finca, el desorden era la nota generalizada. Sin dudas, los delincuentes se manejaron con tiempo y calma.

Al radicar la denuncia en la comisaría cuarta, resignada e indignado, enumeró la desaparición de unos 300.000 mil pesos, las llaves de un Kia Sorento, las llaves de un Fiat Palio, dos facones, un reloj pulsera de acero, un arma de fuego calibre 38 y un pistolón de dos caños calibre 14.

Cuando los oficiales que redactaban la exposición le preguntaron por los papeles de esas armas, el damnificado recordó otro evento que lo dejó marcado: en la inundación de 2013, con el agua en la cintura, perdió muchas pertenencias, entre ellas esos papeles.

LE PUEDE INTERESAR

Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente

LE PUEDE INTERESAR

Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza

¿Sabían que el comerciante había viajado fuera de la Ciudad o se trató de un hecho al voleo?

Esas hipótesis ahora están en la mesa de los investigadores, que buscan elementos de prueba para determinar la autoría del saqueo.

Se sabe que se trata de una tarea compleja y que no siempre llega a buen puerto.

Habrá que ver si se constatan imágenes en las cámaras del barrio, aparece una huella o un testimonio con un dato clave.

Mientras tanto, con la noticia del robo, el temor y la preocupación son sensaciones que se sienten fuerte en toda la cuadra.

Es que el nivel de inseguridad en La Loma es alto y los reclamos por patrullajes y otras medidas preventivas no están dando resultados.

Como sucede en cada rincón del partido, no se ven móviles en recorridas antidelito. “Si pasa uno, es por un accidente o porque están llevando a alguien, pero no como tarea proactiva a desalentar este tipo de casos que nos tienen hartos”, disparó un vecino sin querer aportar sus datos personales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

El costo político de la incoherencia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano

Hurtado trabaja a la par e iría al banco

Se acabó el sueño y polémica por marihuana
Últimas noticias de Policiales

¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro

Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado

La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos

Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente
Espectáculos
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Todo se recicla “Los Roses” vuelven a estar en guerra en una remake
Lluvia de estrellas en la apertura del Festival de Cine de Venecia
Adiós a Eusebio Poncela: ícono y pionero queer del cine iberoamericano
Murió Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé
Deportes
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
La Ciudad
La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa
Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate
Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados
Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa
Cortaron la ruta 36 para reclamar por las calles
Información General
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior
EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla