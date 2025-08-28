¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo

El Gobierno nacional dispuso a través de un decreto que los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior, según lo determine la autoridad de aplicación.

La medida quedó establecida en el Decreto 614/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Hasta ahora, la Ley 27.399 de feriados nacionales y fines de semana largos contemplaba traslados para los días que caían martes, miércoles, jueves o viernes, pero no fijaba reglas para aquellos que coincidieran con sábados o domingos.

El nuevo decreto designa a la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación, facultada para dictar las normas complementarias necesarias.

En efecto el Gobierno tendrá potestad de ahora en más para mover los feriados que caen sábado o domingo.

Por caso, el más cercano será el domingo 12 de octubre por el Día de la Diversidad Cultural. De acuerdo con la nueva disposición ahora queda esperar si este feriado se traslada al lunes 13 de octubre o bien al viernes 10, o si decide que se celebre en la fecha original.

El Ejecutivo argumentó que la decisión busca "honrar la condición de feriados trasladables" prevista en la ley y evitar vacíos legales que puedan desvirtuar el espíritu de la norma.

La disposición ya está en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.