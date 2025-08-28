Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad

Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que se mantiene con buenas condiciones del clima.

Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
28 de Agosto de 2025 | 07:33

Escuchar esta nota

Mientras se acerca el Día de Santa Rosa de Lima, la ciudad de La Plata y alrededores se mantiene con buenas condiciones del clima para la continuidad de la nueva semana junto a temperaturas agradables. Para el día sábado el fenómeno de la ciclogénesis llegará con lluvias y fuertes tormentas en la toda la Región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo despejado en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana, algo nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche. 

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 22 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El viernes regresarían las nubes, con cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado durante el resto de la jornada, junto con temperaturas de entre 13 y 21 grados.

Para el sábado llegarían las precipitaciones: se anticipa una jornada con cielo nublado y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y noche. El termómetro rondará entre 13 y 18 grados.

El invierno se despide con clima primaveral: las razones

El invierno se está despidiendo con características primaverales, dadas por una atmósfera estable y cielos mayormente libres de nubosidad, a lo que se suma una marcada circulación del sector norte, lo que favorece el aumento de temperaturas en gran parte del centro del país. 

LE PUEDE INTERESAR

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

El resto de los días hábiles de la semana hábil continuará sin mayores cambios, salvo por los vientos que se ubicarán del este o noreste con intensidad en aumento, al igual que tendremos un gradual ascenso en las temperaturas mínimas, en tanto que las máximas continuarán estando en torno de los 20 °C. Hacia el viernes, la nubosidad comenzará a dar el presente, en forma parcial. 

Santa Rosa llegará puntual: se esperan tormentas y mucha lluvia

Hacia el 30 de agosto podría gestarse un centro de bajas presiones (ciclogénesis) en la porción central del país, lo que implica la formación áreas con lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad, con valores significativos de precipitación acumulada sobre Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En el caso del AMBA, la desmejora será notoria a partir de la tarde del sábado 30, con lluvias y tormentas que serán de moderada intensidad.

El día más complejo en cuanto a fenómenos meteorológicos, será este domingo 31, con probables lluvias de variada intensidad y tormentas aisladas que estarían afectando de inicio a fin durante el día en Buenos Aires y particularmente en La Plata, pero especialmente en todo el centro del país donde se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados totales que pueden superar ampliamente los 100 mm. 

Mucha agua y ráfagas

El viento será también protagonista, ya que, de acuerdo con las previsiones de Meteored, además de las precipitaciones persistentes el domingo sobre el AMBA se pueden registrar ráfagas mayores a 50 km/h, en tanto que hacia el centro y oeste del país se esperan vientos persistentes de más de 50 km/h, con ráfagas superiores.

Hasta el momento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se acumularon unos 130 mm durante el mes de agosto. Las previsiones para este fin de semana, pueden hacer que el mes se despida con acumulados cercanos a los 200 mm, casi el triple de los 70 mm que suelen acumularse en promedio durante este mes. 

Este año, el tiempo le dará la razón al mito de la Tormenta de Santa Rosa, algo que sucede en promedio, el 57 % de las ocasiones en fechas cercanas al 30 de agosto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

El costo político de la incoherencia

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Últimas noticias de La Ciudad

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos
Deportes
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?
Espectáculos
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Todo se recicla “Los Roses” vuelven a estar en guerra en una remake
Lluvia de estrellas en la apertura del Festival de Cine de Venecia
Adiós a Eusebio Poncela: ícono y pionero queer del cine iberoamericano
Murió Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé
Policiales
Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado
La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Información General
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior
EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla