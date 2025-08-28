Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Estrólense, chicos”: Emilias Attias, ¿está con Nico Vázquez?
28 de Agosto de 2025 | 05:07
Emilia Attias le respondió a los fans de “Casi Ángeles” que quieren que se vuelva realidad la pareja que hizo en la ficción con Nico Vázquez. “Ese morbo, chicos... Les voy a decir: yo no estoy sola. Sorry, chicos, estrólense. Somos muy amigos con Nico, chicos. No va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana”, manifestó, y le mandó un beso a su novio Guille.

 

