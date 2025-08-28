Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió
VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos
¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales
Jorge Taiana en EL DIA: “El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
En medio de la tensión política, mercado contenido, pero con tasas que nadie sabe cómo se van a pagar
VIDEO. “Siempre estaremos con los jubilados y los trabajadores”
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
“Estrólense, chicos”: Emilias Attias, ¿está con Nico Vázquez?
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Qué se sabe del hombre de 86 años que podaba un árbol y murió desangrado en La Plata
Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses que aspira a liderar la ONU
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Los números de la suerte del jueves 28 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Loteo ilegal en Berisso: una comercialización de terrenos encendió las alarmas
¿A cuánto se van las cuotas de los colegios privados en septiembre?
Emilia Attias le respondió a los fans de “Casi Ángeles” que quieren que se vuelva realidad la pareja que hizo en la ficción con Nico Vázquez. “Ese morbo, chicos... Les voy a decir: yo no estoy sola. Sorry, chicos, estrólense. Somos muy amigos con Nico, chicos. No va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana”, manifestó, y le mandó un beso a su novio Guille.
