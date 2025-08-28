Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados
Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa
Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Cristina: “No es un relato kuka, lo dijo su abogado y amigo personal”
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
En el Club Villa San Carlos (Berisso), se realizará una premiación a la cultura
Con acceso libre y gratuita el domingo se llevará a cabo el “Brazilian Day”
Con la plantación de 40 ejemplares, se celebrará el Día del Árbol
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con la renovación en marcha, los vecinos opinaron sobre los feriantes: a favor de la reubicación y empatía por el trabajo
Desde que la Comuna puso en marcha (hace un poco más de 20 días) el plan de obras y relocalización de los feriantes, en el barrio del Parque Saavedra, los cambios del paisaje están entre los temas recurrentes entre vecinos.
Las obras, según fuentes oficiales, durarán tres meses. Buscan mejorar la infraestructura y actualizar los espacios para el uso público. Sin embargo, también provocaron el desplazamiento de los feriantes a un nuevo espacio en el barrio Villa Montoro.
En principio, serían 150 los vendedores de Parque Saavedra que habrían firmado el acuerdo con la Comuna que determinaba la relocalización al “Paseo de Compras del Sur II”, ubicado en 96 y 117, localidad de Villa Elvira.
Sin embargo, el fin de semana pasado medio centenar de manteros quiso desplegar su mercadería y vender en la rambla de 19 y 72 (barrio Meridiano V), lo que generó un multitudinario operativo policial y municipal. Entre los principales argumentos es que el nuevo Paseo de Compras no era espacio suficiente para todos.
En esta pugna entre la Comuna y los feriantes, quedó en el medio la renovación de Parque Saavedra. El relevamiento que hizo EL DIA, dejó entrever una adhesión total por la renovación de la plaza, pero opiniones con matices ante la situación de los manteros.
“¿Qué opinas sobre la renovación de Parque Saavedra?” fue una incógnita fácil de resolver por los residentes de la zona. El cien por ciento auguró que las obras eran bienvenidas y que, esperan que queden como las otras plazas.
LE PUEDE INTERESAR
Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados
LE PUEDE INTERESAR
Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa
“La noticias de las obras en el parque me encantaron. Las otras plazas (Italia, Rocha y San Martín) quedaron hermosas”, manifestó una vecina.
Pero, ante la pregunta “¿Qué opinas sobre la relocalización de los manteros?”, las respuestas fueron varias.
Un comerciante de la zona contó a este diario: “La feria estaba muy extendida, descontrolada. Los feriantes no tienen permiso y no pagan nada para trabajar”, y analizó: “Está bien que se los pueda re ubicar y que tampoco se les corte el trabajo. Antes parecía que había una muralla entre la calle y el parque. No podías pasar. Muchos clientes no podían venir al comercio porque no podían estacionar”, cerró.
Otro vecino, empatizó con los feriantes: “La obra me parece espectacular y con respecto al tema de los manteros, las dos partes tienen razón: no hay trabajo y los vecinos quieren aprovechar el Parque”, pero manifestó: “De las dos partes hay verdades, pero no pueden usar el espacio público”.
Una frentista de la zona contó que los vecinos no molestaban pero que “cuando estaban los manteros, ocupaban todos los bancos y la gente no se podía sentar”. Otro, con más firmeza, dijo: “Esta bien que se arregle el parque y que se vayan los manteros. Estaban copando todo el Parque”.
Otra frentista expresó que acuerdo con la relocalización pero también empatizó con los manteros: “Tienen que trabajar y lo necesitan. Se entienden las dos situaciones, así que si pueden tener un lugar bien organizado, mejor”.
En ese sentido, se planteó también que “tendría que haber una forma en la que pueda haber un lugar donde puedan trabajar y no obstruir el paso a la gente”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí