La Ciudad |RELOCALIZACIÓN, EN FOCO

Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate

Con la renovación en marcha, los vecinos opinaron sobre los feriantes: a favor de la reubicación y empatía por el trabajo

Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate

Los trabajos en parque saavedra tardarían alrededor de 3 meses / EL DIA

28 de Agosto de 2025 | 03:45
Edición impresa

Desde que la Comuna puso en marcha (hace un poco más de 20 días) el plan de obras y relocalización de los feriantes, en el barrio del Parque Saavedra, los cambios del paisaje están entre los temas recurrentes entre vecinos.

Las obras, según fuentes oficiales, durarán tres meses. Buscan mejorar la infraestructura y actualizar los espacios para el uso público. Sin embargo, también provocaron el desplazamiento de los feriantes a un nuevo espacio en el barrio Villa Montoro.

En principio, serían 150 los vendedores de Parque Saavedra que habrían firmado el acuerdo con la Comuna que determinaba la relocalización al “Paseo de Compras del Sur II”, ubicado en 96 y 117, localidad de Villa Elvira.

Sin embargo, el fin de semana pasado medio centenar de manteros quiso desplegar su mercadería y vender en la rambla de 19 y 72 (barrio Meridiano V), lo que generó un multitudinario operativo policial y municipal. Entre los principales argumentos es que el nuevo Paseo de Compras no era espacio suficiente para todos.

En esta pugna entre la Comuna y los feriantes, quedó en el medio la renovación de Parque Saavedra. El relevamiento que hizo EL DIA, dejó entrever una adhesión total por la renovación de la plaza, pero opiniones con matices ante la situación de los manteros.

QUÉ DICEN LOS VECINOS

“¿Qué opinas sobre la renovación de Parque Saavedra?” fue una incógnita fácil de resolver por los residentes de la zona. El cien por ciento auguró que las obras eran bienvenidas y que, esperan que queden como las otras plazas.

“La noticias de las obras en el parque me encantaron. Las otras plazas (Italia, Rocha y San Martín) quedaron hermosas”, manifestó una vecina.

Pero, ante la pregunta “¿Qué opinas sobre la relocalización de los manteros?”, las respuestas fueron varias.

Un comerciante de la zona contó a este diario: “La feria estaba muy extendida, descontrolada. Los feriantes no tienen permiso y no pagan nada para trabajar”, y analizó: “Está bien que se los pueda re ubicar y que tampoco se les corte el trabajo. Antes parecía que había una muralla entre la calle y el parque. No podías pasar. Muchos clientes no podían venir al comercio porque no podían estacionar”, cerró.

Otro vecino, empatizó con los feriantes: “La obra me parece espectacular y con respecto al tema de los manteros, las dos partes tienen razón: no hay trabajo y los vecinos quieren aprovechar el Parque”, pero manifestó: “De las dos partes hay verdades, pero no pueden usar el espacio público”.

Una frentista de la zona contó que los vecinos no molestaban pero que “cuando estaban los manteros, ocupaban todos los bancos y la gente no se podía sentar”. Otro, con más firmeza, dijo: “Esta bien que se arregle el parque y que se vayan los manteros. Estaban copando todo el Parque”.

Otra frentista expresó que acuerdo con la relocalización pero también empatizó con los manteros: “Tienen que trabajar y lo necesitan. Se entienden las dos situaciones, así que si pueden tener un lugar bien organizado, mejor”.

En ese sentido, se planteó también que “tendría que haber una forma en la que pueda haber un lugar donde puedan trabajar y no obstruir el paso a la gente”.

