¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

Estudiantes tendrá un duro desafío el sábado a las 17, ya que enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero con la misión de seguir en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, el escenario será el Estadio Único Madre de Ciudades, que en el último tiempo le trajo grandes alegrías. Y además mantiene una buena racha: nunca perdió.

Si bien no fueron muchos los partidos que disputó en esa cancha, que fue inaugurado el 4 de marzo de 2021, siempre algo se llevó. En total fueron cinco los partidos que jugó Estudiantes, donde consiguió tres victorias y dos empates. Sin dudas, una efectividad alta en un reducto que le es complicado para muchos equipos del fútbol argentino.

Un factor a destacar es que no siempre jugó con el Ferroviario, equipo que desde hace algunos años hace de local en el Madre de Ciudades. Además disputó dos finales ante Vélez, en las que levantó dos títulos en 2024. Uno fue por la Copa de la Liga el 5 de mayo, donde tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario, el Pincha gritó campeón por ganar 4-3 en los penales. Eros Mancuso y Alejo Sarco convirtieron los tantos de la igualdad, mientras que vieron la roja Gastón Benedetti y Damián Fernández por lado. Después, desde los doce pasos, la gran figura fue Matías Mansilla, ya que le atajó los penales a García y a Montoro.

Por su parte, el 21 de diciembre del mismo año, el Pincha goleó 3-0 al Fortín para quedarse con el Trofeo de Campeones gracias a los goles de Sebastián Boselli, Alexis Manyoma y Guido Carrillo. En aquella noche, el equipo de Domínguez fue letal y superior a su rival, que venía de ganar con autoridad la Liga Profesional días atrás.

Jugó cinco partidos, tres ante Central Córdoba y dos contra Vélez, en los que fue campeón

Después, en lo que respecta a los enfrentamientos ante Central Córdoba, el saldo siempre fue positivo en ese reducto: fueron dos victorias y un empate en tres partidos disputados. La primera vez que jugó Estudiantes en el Madre de Ciudades ante el Ferroviario fue el 9 de agosto de 2021 por la Liga Profesional, donde el León ganó 2-1. El entonces equipo dirigido por Ricardo Zielinski fue efectivo y gracias a los goles de Francisco Apaolaza y Gustavo Del Prete, se llevó de tres puntos de oro por la quinta fecha de ese torneo. Milton Giménez fue el autor del tanto del local.

El siguiente encuentro fue el 10 de noviembre de 2023, donde Estudiantes ganó 1-0 gracias al tanto de Guido Carrillo por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga. Aquel equipo de Domínguez se encontró lejos en la clasificación a los playoffs del certamen, pero firme en la Copa Argentina, que luego se quedaría de punta a punta. Por su parte, el tercer encuentro fue el último que disputaron ambos en ese reducto: el 10 de noviembre de 2024, por la fecha 22 de la Liga Profesional, el partido terminó 1-1. Abrió la cuenta Alexis Manyoma para el León, mientras que lo empató Rodrigo Atencio para el Ferroviario.

Saliendo de esos enfrentamientos en el Madre de Ciudades, anteriormente Estudiantes disputó partidos en el Estadio Alfredo Terrera, de Central Córdoba. Desde que el elenco santiagueño ascendió en 2019 a Primera División, fueron dos los encuentros en ese reducto, con un saldo positivo para el León: una victoria y un empate. El primer enfrentamiento se dio 21 de octubre de 2019 por la fecha 10 de la Superliga Profesional, donde el equipo dirigido por Ricardo Zielinski ganó 1-0 gracias al tanto de Facundo Sánchez. Por su parte, el otro antecedente dicta del 19 de marzo de 2021 por la sexta fecha de la Copa de la Liga, donde el partido terminó igualado 1-1. Abrió la cuenta Lucas Brochero para el Ferroviario, mientras que lo empató para el Pincha de Zielinski, Leonardo Godoy.