¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

Difunden más audios de Diego Spagnoulo: “Dejan los dedos pegados"
Difunden más audios de Diego Spagnoulo: “Dejan los dedos pegados"
La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Bullrich denunció un “ataque organizado” contra Milei en Lomas de Zamora y apuntó al kirchnerismo
“Ha visto mucha pornografía infantil”: Carrió, sin filtros contra los Milei
¡No deja títere con cabeza! Luciana Elbusto y su encuentro con Martín Demichelis: “Me dijo que nos vayamos juntos”
Impactante accidente a metros de Plaza Malvinas: un herido "grave" y complicaciones en tránsito
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
Taiana: “El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
Revelan un chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem en pleno cruce con Pagano: "Es culpa de Santi Caputo"
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Caso Nisman: imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por las fallas en la escena del crimen
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Alberto Fernández en Comodoro Py: qué dice la denuncia de la madre de Fabiola Yáñez en su contra
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Estudiantes tendrá una parada brava ante Central Córdoba, con la ilusión de seguir en lo más alto. Sus partidos en este reducto
Estudiantes tendrá un duro desafío el sábado a las 17, ya que enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero con la misión de seguir en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, el escenario será el Estadio Único Madre de Ciudades, que en el último tiempo le trajo grandes alegrías. Y además mantiene una buena racha: nunca perdió.
Si bien no fueron muchos los partidos que disputó en esa cancha, que fue inaugurado el 4 de marzo de 2021, siempre algo se llevó. En total fueron cinco los partidos que jugó Estudiantes, donde consiguió tres victorias y dos empates. Sin dudas, una efectividad alta en un reducto que le es complicado para muchos equipos del fútbol argentino.
Un factor a destacar es que no siempre jugó con el Ferroviario, equipo que desde hace algunos años hace de local en el Madre de Ciudades. Además disputó dos finales ante Vélez, en las que levantó dos títulos en 2024. Uno fue por la Copa de la Liga el 5 de mayo, donde tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario, el Pincha gritó campeón por ganar 4-3 en los penales. Eros Mancuso y Alejo Sarco convirtieron los tantos de la igualdad, mientras que vieron la roja Gastón Benedetti y Damián Fernández por lado. Después, desde los doce pasos, la gran figura fue Matías Mansilla, ya que le atajó los penales a García y a Montoro.
Por su parte, el 21 de diciembre del mismo año, el Pincha goleó 3-0 al Fortín para quedarse con el Trofeo de Campeones gracias a los goles de Sebastián Boselli, Alexis Manyoma y Guido Carrillo. En aquella noche, el equipo de Domínguez fue letal y superior a su rival, que venía de ganar con autoridad la Liga Profesional días atrás.
Jugó cinco partidos, tres ante Central Córdoba y dos contra Vélez, en los que fue campeón
LE PUEDE INTERESAR
Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
LE PUEDE INTERESAR
La Reserva albirroja empató en Santiago
Después, en lo que respecta a los enfrentamientos ante Central Córdoba, el saldo siempre fue positivo en ese reducto: fueron dos victorias y un empate en tres partidos disputados. La primera vez que jugó Estudiantes en el Madre de Ciudades ante el Ferroviario fue el 9 de agosto de 2021 por la Liga Profesional, donde el León ganó 2-1. El entonces equipo dirigido por Ricardo Zielinski fue efectivo y gracias a los goles de Francisco Apaolaza y Gustavo Del Prete, se llevó de tres puntos de oro por la quinta fecha de ese torneo. Milton Giménez fue el autor del tanto del local.
El siguiente encuentro fue el 10 de noviembre de 2023, donde Estudiantes ganó 1-0 gracias al tanto de Guido Carrillo por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga. Aquel equipo de Domínguez se encontró lejos en la clasificación a los playoffs del certamen, pero firme en la Copa Argentina, que luego se quedaría de punta a punta. Por su parte, el tercer encuentro fue el último que disputaron ambos en ese reducto: el 10 de noviembre de 2024, por la fecha 22 de la Liga Profesional, el partido terminó 1-1. Abrió la cuenta Alexis Manyoma para el León, mientras que lo empató Rodrigo Atencio para el Ferroviario.
Saliendo de esos enfrentamientos en el Madre de Ciudades, anteriormente Estudiantes disputó partidos en el Estadio Alfredo Terrera, de Central Córdoba. Desde que el elenco santiagueño ascendió en 2019 a Primera División, fueron dos los encuentros en ese reducto, con un saldo positivo para el León: una victoria y un empate. El primer enfrentamiento se dio 21 de octubre de 2019 por la fecha 10 de la Superliga Profesional, donde el equipo dirigido por Ricardo Zielinski ganó 1-0 gracias al tanto de Facundo Sánchez. Por su parte, el otro antecedente dicta del 19 de marzo de 2021 por la sexta fecha de la Copa de la Liga, donde el partido terminó igualado 1-1. Abrió la cuenta Lucas Brochero para el Ferroviario, mientras que lo empató para el Pincha de Zielinski, Leonardo Godoy.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí