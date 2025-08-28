Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Deportes |EN ESTE ESTADIO CONSIGUIÓ DOS TÍTULOS

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

Estudiantes tendrá una parada brava ante Central Córdoba, con la ilusión de seguir en lo más alto. Sus partidos en este reducto

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

En mayo del año pasado estudiantes se consagró campeón de la copa de la Liga en el Madre de Ciudades

28 de Agosto de 2025 | 01:38
Edición impresa

Estudiantes tendrá un duro desafío el sábado a las 17, ya que enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero con la misión de seguir en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, el escenario será el Estadio Único Madre de Ciudades, que en el último tiempo le trajo grandes alegrías. Y además mantiene una buena racha: nunca perdió.

Si bien no fueron muchos los partidos que disputó en esa cancha, que fue inaugurado el 4 de marzo de 2021, siempre algo se llevó. En total fueron cinco los partidos que jugó Estudiantes, donde consiguió tres victorias y dos empates. Sin dudas, una efectividad alta en un reducto que le es complicado para muchos equipos del fútbol argentino.

Un factor a destacar es que no siempre jugó con el Ferroviario, equipo que desde hace algunos años hace de local en el Madre de Ciudades. Además disputó dos finales ante Vélez, en las que levantó dos títulos en 2024. Uno fue por la Copa de la Liga el 5 de mayo, donde tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario, el Pincha gritó campeón por ganar 4-3 en los penales. Eros Mancuso y Alejo Sarco convirtieron los tantos de la igualdad, mientras que vieron la roja Gastón Benedetti y Damián Fernández por lado. Después, desde los doce pasos, la gran figura fue Matías Mansilla, ya que le atajó los penales a García y a Montoro.

Por su parte, el 21 de diciembre del mismo año, el Pincha goleó 3-0 al Fortín para quedarse con el Trofeo de Campeones gracias a los goles de Sebastián Boselli, Alexis Manyoma y Guido Carrillo. En aquella noche, el equipo de Domínguez fue letal y superior a su rival, que venía de ganar con autoridad la Liga Profesional días atrás.

 

Jugó cinco partidos, tres ante Central Córdoba y dos contra Vélez, en los que fue campeón

LE PUEDE INTERESAR

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

LE PUEDE INTERESAR

La Reserva albirroja empató en Santiago

 

Después, en lo que respecta a los enfrentamientos ante Central Córdoba, el saldo siempre fue positivo en ese reducto: fueron dos victorias y un empate en tres partidos disputados. La primera vez que jugó Estudiantes en el Madre de Ciudades ante el Ferroviario fue el 9 de agosto de 2021 por la Liga Profesional, donde el León ganó 2-1. El entonces equipo dirigido por Ricardo Zielinski fue efectivo y gracias a los goles de Francisco Apaolaza y Gustavo Del Prete, se llevó de tres puntos de oro por la quinta fecha de ese torneo. Milton Giménez fue el autor del tanto del local.

El siguiente encuentro fue el 10 de noviembre de 2023, donde Estudiantes ganó 1-0 gracias al tanto de Guido Carrillo por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga. Aquel equipo de Domínguez se encontró lejos en la clasificación a los playoffs del certamen, pero firme en la Copa Argentina, que luego se quedaría de punta a punta. Por su parte, el tercer encuentro fue el último que disputaron ambos en ese reducto: el 10 de noviembre de 2024, por la fecha 22 de la Liga Profesional, el partido terminó 1-1. Abrió la cuenta Alexis Manyoma para el León, mientras que lo empató Rodrigo Atencio para el Ferroviario.

Saliendo de esos enfrentamientos en el Madre de Ciudades, anteriormente Estudiantes disputó partidos en el Estadio Alfredo Terrera, de Central Córdoba. Desde que el elenco santiagueño ascendió en 2019 a Primera División, fueron dos los encuentros en ese reducto, con un saldo positivo para el León: una victoria y un empate. El primer enfrentamiento se dio 21 de octubre de 2019 por la fecha 10 de la Superliga Profesional, donde el equipo dirigido por Ricardo Zielinski ganó 1-0 gracias al tanto de Facundo Sánchez. Por su parte, el otro antecedente dicta del 19 de marzo de 2021 por la sexta fecha de la Copa de la Liga, donde el partido terminó igualado 1-1. Abrió la cuenta Lucas Brochero para el Ferroviario, mientras que lo empató para el Pincha de Zielinski, Leonardo Godoy.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

Se acabó el sueño y polémica por marihuana

Santos negocia con Racing el pase de Marco Di Césare

Una chicana polémica previo al clásico chileno

River pone lo mejor para llegar a cuartos de final

Hurtado trabaja a la par e iría al banco
Últimas noticias de Deportes

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

Hurtado trabaja a la par e iría al banco

La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
Policiales
Loteo ilegal en Berisso: una comercialización de terrenos encendió las alarmas
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
Impactante accidente a metros de Plaza Malvinas: un herido "grave" y complicaciones en tránsito
Revelan un chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem en pleno cruce con Pagano: "Es culpa de Santi Caputo"
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La Ciudad
La Asamblea Vecinal de Tolosa reclama control vehicular
Los domingos rompa con lo que se repite hasta el cansancio 
“Un peligro terrible” en Tolosa hace cuatro meses
Pese a la medida de fuerza, una Facultad de la UNLP abrió sus puertas y dictó clases
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Espectáculos
¡No deja títere con cabeza! Luciana Elbusto y su encuentro con Martín Demichelis: “Me dijo que nos vayamos juntos”
La “Negra” Vernaci lapidaria con “En el barro”: “Un embole, una porno para pajeros”
La mamá de Ayelen Paleo fue detenida por integrar una red de prostitución de mujeres
Murió Eusebio Poncela, actor de "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, a los 79 años
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Política y Economía
“Ha visto mucha pornografía infantil”: Carrió, sin filtros contra los Milei
Bullrich denunció un “ataque organizado” contra Milei en Lomas de Zamora y apuntó al kirchnerismo
Taiana: “El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
Junín: Montanaro prometió medidas contra el maltrato animal y el abandono de la ciudad
Mar del Plata retiró más de 600 autos abandonados y compactará 1.547 vehículos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla