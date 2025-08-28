Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Se confirmó que el juvenil Mikel Amondarain se entrenará la próxima semana junto al plantel de la Selección Sub 20 que se prepara para el Mundial a disputarse en Chile a finales del mes de septiembre.
Si bien el volante estará en el predio de Ezeiza junto al resto del plantel entre el que se encuentra el defensor albirrojo Valente Pierani, no significa que vaya a ser convocado ya que el listado está casi cerrado desde hace unos meses.
Pero su aparición en el fútbol profesional hizo encender las alarmas de los seleccionadores y no se quisieron quedar afuera. O bien irá en lugar de otro futbolista o será incluido como reserva en el caso que luego alguna lesión modifique los nombres elegidos.
En el caso de tener que jugar el Mundial el pibe se tendrá que ir antes del partido revancha contra Flamengo porque el debut de Argentina será el 28 de septiembre, es decir tres días después de la revancha contra el Mengao. ¿Qué hará el Pincha?
Mientras tanto el plantel se sigue entrenando en el Country a la espera del partido del sábado en Santiago del Estero contra Central Córdoba, uno de los dos invictos que tiene el torneo junto con River y que si bien acaba de quedar eliminado de la Copa Sudamericana tiene un plantel cotizado con el que intentará llegar bien lejos en este Clausura y clasificar otra vez a una competencia internacional.
Las dudas de Eduardo Domínguez pasan por saber si Eric Meza estará en condiciones de volver al primer equipo, algo que asoma como imposible, o si Ezequiel Piovi suma minutos desde el arranque.
Gabriel Neves ya estuvo en consideración el lunes pasado y podría ser alternativa, al tiempo que Edwuin Cetré tiene todos los boletos para meterse como titular en reemplazo de Alexis Castro. ¿Carrillo repite?
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
