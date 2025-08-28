IPS: comienza el pago de las jubilaciones y pensiones

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires comenzarán a cobrar hoy sus haberes de agosto.
El cronograma es el siguiente:
-Jueves 28 de agosto, se pagan jubilaciones y pensiones a los beneficiarios del organismo bonaerense con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; como así también las pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
-Viernes 29: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.
El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de septiembre de 2025.
Por otra parte, hoy cobran los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto que perciben haberes superiores a la mínima, según se informó en Anses. De este modo, finaliza el cronograma de pago de haberes de este mes.
