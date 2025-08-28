Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”

Después de una semana que estallara el escándalo, el presidente Javier Milei se refirió ayer, por primera vez de forma explícita, al ex- director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y aseguró que sus dichos sobre supuestos pagos de coimas que involucran a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, son una “mentira”.

“Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió“, sostuvo el jefe de Estado -reconociendo así que la voz es del exfuncionario- durante la frustrada -por las piedras- caravana de campaña en Lomas de Zamora, pleno Conurbano, y consultado por un movilero de la señal de cable C5N.

El Presidente iba a bordo de una camioneta junto a su hermana, el diputado nacional José Luis Espert -cabeza de la lista de La Libertad Avanza que competirá en octubre en la Provincia- y Sebastián Pareja, armador provincial libertario que responde a Karina. Fue la única declaración al respecto, cuando comenzaba el acto, que debió ser interrumpido súbitamente cuando la pequeña caravana empezó a recibir agresiones de parte del público opositor.

Si bien nunca se había referido de manera directa al caso de presunta corrupción, que además de a su hermana involucra a Eduardo “Lule” Mene, el lunes pasado en Junín, al presentar a los candidatos para las elecciones legislativas nacionales, deslizó respuestas sobre el caso.

Esa noche, Mieli le achacó al kirchnerismo tener el objetivo de “generar caos e inestabilidad” durante la campaña electoral. Además, acusó al mismo sector opositor de buscar dañar al Gobierno y describió cómo en el Congreso tienen predominio los K.

“Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”, dijo ese día. Luego, prosiguió con su crítica: “Están tan disociados de la realidad y de la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público. Buscan devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal”.

Y además metió esa frase destinada a título, que le sirvió a sus detractores para pegarle: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”. Ese día, por cierto, el Presidente fue contundente al demostrar públicamente el apoyo a su hermana cuando pidió una gran ovación para ella, hacedora de la nacionalización del partido libertario.

Sobre el tema, negando los dichos de Spagnuolo que apuntaron a un mecanismo de pago de coimas con terminales aparentes en Lule y en Karina, ya habían hablado el titular de la Cámara baja Martín Menem, en un par de programas de televisión, y el involucrado Lule, vía la red X. Ambos fueron por la línea de achacar todo a “una operación del kirchnerismo” en el marco de la campaña electoral por las elecciones provinciales del 7 de septiembre. También lo hizo ayer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos,presionado por la oposición legislativa.

Las declaraciones de Milei sobre los dichos de Spagnuolo en los audios de la polémica marcan un desmarque del Presidente de alguien del que supo estar muy cerca. Todas las versiones coinciden en que tenían cierta amistad, más allá de que el exfuncionario -que llegó a su entorno acercado por Espert- fue su abogado personal en varios temas.

LA SEPARACIÓN

Francos también reveló que fue él quien sugirió el desplazamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Spagnuolo: “Le dije al Presidente que debía separarse del cargo al titular de la Andis porque había salido un audio que se le atribuía y este señor no había salido a aclarar nada al respecto”.

Francos formuló estos conceptos al responder ayer preguntas de diputados de Unión por la Patria (UxP) que estuvieron centradas en las denuncias sobre los casos del fentanilo y de supuesta corrupción en la compra de medicamentos.

Por otro lado, criticó con dureza al kirchnerismo y señaló que “no es extraño” que los críticos del Gobierno hayan sido los mismos que dejaron al país “al borde del abismo en 2023, con la hiperinflación a la vuelta de la esquina y el 57% de los argentinos hundidos en la pobreza”.

“Resulta completamente indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen obra pública, infraestructura y aumentos para cada sector social, cuando ellos mismos abandonaron a los jubilados, licuándoles el 30% de su ingreso en el último año de gestión”, añadió.

Mientras, le brindó un fuerte respaldo al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem, al afirmar que que está “orgulloso” de la tarea del legislador, en medio de las fuertes críticas al titular del cuerpo legislativo durante el informe de gestión.

Francos respondió así las críticas a Menem formuladas por el diputado disidente libertario Carlos D’Alessandro, quien había lanzado cuestionamientos al presidente de la Cámara baja por presuntos hechos de “corrupción” en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Mientras que el Congreso nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, reiteró el ministro más político de Milei.