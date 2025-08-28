Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad

Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Desde mañana empiezan a salir los números para controlar con el cartón que se entrega este viernes

Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
28 de Agosto de 2025 | 06:35

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo ya se juega por un "mega" pozo de 10.000.000 de pesos. La tarjeta para participar de la nueva ronda salió hoy gratis junto a la edición impresa del diario EL DIA.

El juego que suma millones y seguidores, presenta un premio inédito, conformado con el acumulado de un mes y una inyección extraordinaria de 4 millones de pesos.

Es por eso que tras quedar vacante nuevamente, como indica el reglamento, sumó otro millón. Cabe destacar que nunca antes hubo semejante cantidad de dinero en premios para que puede ser para una o más tarjetas ganadoras. Es por eso que desde este jueves se renovaron las ilusiones.

Cómo se juega al Súper Cartonazo

La participación en el concurso que ofrece el diario es muy sencilla: cada cupón contiene una grilla con una combinación de 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, sin repeticiones y distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

Ahora, la tarjeta se entrega los jueves. Luego, de viernes a martes inclusive, el diario publica la serie de números -un total de 50- que componen los resultados semanales.

Quienes participan deben tomar nota: hay que comparar los números que aparecen en la tarjeta con los que se publican. Los números se publican en la edición impresa y en el sitio web (eldia.com).

LE PUEDE INTERESAR

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Al encontrar coincidencias, hay que tildar los aciertos y si se completa el cartón al día del cierre del juego -el próximo martes-, habrá que comunicarse con el diario, cuyo número es 412-0101.

Posteriormente, quienes tienen los cartones ganadores deben acercarse hasta la redacción del diario, situada en diagonal 80 N° 815, entre las 11 y las 17, para certificar el cartón ganador.

Como es tradicional, en caso de haber más de una tarjeta ganadora, el premio se repartirá en partes iguales.

ganadores de pozos millonarios

Las alegrías que genera el Súper Cartonazo son bien conocidas para los lectores.

El pasado 15 de julio, Lucas Paletta, un lector de 49 años y vecino de Los Hornos, fue el último ganador del juego, tras varias semanas sin tener lectores con los 15 aciertos, necesarios para ganar el concurso. Ganó 4.000.000 de pesos y adelantó su plan: “Pagar deudas y en lo posible hacer un viaje en estas vacaciones de invierno”, contó en su momento el ganador cuando le preguntaron en la redacción de EL DIA en qué pensaba utilizar el suculento premio.

El Súper Cartonazo se transformó en una tradición que acompaña la vida cotidiana de miles de vecinos de la Región. En el caso de Paletta, último vencedor, se trata también de una costumbre que incluye a la familia: “Siempre jugó mi madre y luego empecé a hacerlo yo”, contó. Asimismo, el vecino, empleado en el sector privado, celebró: “Esta vez se me dio”.

Esa última alegría se suma, a la que vivieron otras lectoras y lectores desde que empezó el juego, hace varios años.

En junio, Natalí González, lectora y vecina de Gonnet, llegó a las oficinas del diario con los 15 aciertos y se llevó el premio de 3 millones de pesos. Tuvo la fortuna de ser la única ganadora de esa semana.

Estudiante de medicina en la UNLP y madre de un chico de 14 años, contó en la redacción de EL DIA al recibir el premio: “Voy a amigarme con el banco. Desde hace tiempo que juego siempre con la esperanza de ganar y poder pagarle al banco todo lo que le debo”, cerró.

Pagar obligaciones, hacer viajes, construir (terminar o iniciar una obra ansiada) o bien ahorrar el dinero son algunos de los planes que cuentan los ganadores de este juego que ya se transformó en una tradición de los lectores del diario.

Hasta el momento el monto mayor que se entregó fue de 4 millones de pesos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

El costo político de la incoherencia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa
Últimas noticias de La Ciudad

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

¿A cuánto se van las cuotas de los colegios privados en septiembre?
Deportes
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?
Policiales
Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado
La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Espectáculos
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Todo se recicla “Los Roses” vuelven a estar en guerra en una remake
Lluvia de estrellas en la apertura del Festival de Cine de Venecia
Adiós a Eusebio Poncela: ícono y pionero queer del cine iberoamericano
Murió Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé
Información General
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior
EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla