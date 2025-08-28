Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 

Un grave siniestro fatal ocurrió ayer a la noche en pleno casco urbano de La Plata, cuando un trabajador repartidor perdió el control de su motocicleta, chocó y murió casi en el acto en la calle 44 entre 3 y 4.

Todo sucedió durante la jornada de ayer miércoles, cuando por motivos que se investigan un repartidor falleció mientras trabajaba a bordo de una moto.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que se presume que se trató de un accidente de tránsito. Hasta el momento no trascendió su identidad, donde sus compañeros y colegas pidieron difusión para encontrar a su familia y poder identificarlo.

En tanto, la víctima iba a bordo de una moto marca Honda modelo XR patente A167IFN, su cuerpo quedó sobre la rambla y según el video que llegó a este medio, circulaba con una mochila de Pedidos Ya y con casco.

Por último, al cierre de esta nota la víctima todavía no fue identificada y está en la morgue judicial. Analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar bien si habría otro conductor implicado.