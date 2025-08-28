La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos

La madre de la actriz Ayelén Paleo fue detenida acusada de integrar una presunta red de trata de mujeres mayores de 18 años, que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, mientras que se rescataron a 12 víctimas.

Fuentes policiales informaron que la denuncia se radicó en noviembre de 2024 cuando una mujer señaló que fue captada mediante el ofrecimiento de un empleo de limpieza y los investigadores constataron que la organización posee nexos en las ciudades de La Plata, en un departamento cercano a Plaza Italia, Berazategui, Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa.

Los miembros de la banda delictiva les entregaban a las “trabajadoras” un celular cuyo abonado telefónico se modificaba cada diez días con el objetivo de evitar que sean localizadas por las autoridades.

A su vez, las damnificadas eran forzadas a comprar un book de fotos, que tenía un valor de 90 mil pesos, y el material era difundido en páginas web de ofrecimiento sexual tales como Platynum y Skokka, publicaciones controladas por los delincuentes, quienes receptaban mensajes para pactar citas con las “empleadas”.

“La organización moviliza a las víctimas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días entre las locaciones investigadas y ante el atraso de pago, las coacciona mediante amenazas de muerte”, refirió el parte policial y agregó que las mujeres realizaban pagos a dos cuentas de Mercado Libre, que mostraron ingresos por $5.629.280 y $6.998.556,97 mensuales.

En este contexto, se efectuaron al menos 15 allanamientos a través de exhortos de manera simultánea y en conjunto.

La aprehensión de Elizabeth Rodrigo, progenitora de la modelo y bailarina, se produjo en la una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Policía confiscó dos cámaras fotográficas, cuatro cuadernos con anotaciones, lencería erótica, ocho dispositivos, un disco externo, dos notebooks y distintos documentos.

Una mujer de 37 años (con domicilio en Córdoba capital) fue salvada en La Pampa, al tiempo que se concretó la detención de un hombre de 62 años, quien cumplía la función de “socio” y se incautaron tres celulares, preservativos, geles íntimos, una tablet, una máquina de contar dinero, 13.300 dólares, 175 euros y contratos de alquiler de tres departamentos donde las damnificadas ejercían la prostitución.

Por otra parte, otras seis mujeres de 22, 24, 28, 33, 34 y 45 años fueron rescatadas en Santa Fe y se incautaron seis teléfonos, entre otros elementos de relevancia para la investigación.

En la provincia de Buenos Aires, se formuló una imputación contra una mujer de 40 años, se logró la aprehensión de otra sospechosa de 29 años, que desempeñaba el rol de “desarrolladora web”, mientras que otra acusada de 42 años fue detenida y hubo otros cinco rescates de afectadas.