Política y Economía |ATRIBUIDOS AL DESPLAZADO TITULAR DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Nuevas grabaciones aluden a una red de “repartijas” en el Estado, con menciones a Karina Milei, “Lule” Menem y Manuel Adorni

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Karina Milei junto al desplazado funcionario Diego Spagnuolo / Web

28 de Agosto de 2025 | 02:56
Edición impresa

Lejos de amainar, el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) crece con el correr de las horas. Ayer, en otra tanda de audios difundida en un canal de streaming, una voz atribuida al desplazado titular del área, Diego Spagnuolo, vuelve a aludir a un esquema de sobornos. Algo por lo que, insultos mediante, le apunta de nuevo a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem. También se despacha con exabruptos contra el vocero presidencial, Manuel Adorni. Quien fuera abogado y amigo personal del presidente, Javier Milei, expone además su malestar porque “estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar”.

En el primero de los registros de voz que trascendieron ayer, el extitular de la Andis se queja: “En enero (de 2024) cobré 3 palos. Hoy estoy cobrando $2.800.000, porque me subieron un límite de los aportes. Y ahora viene ganancias, y la conchuda de Karina (sic.) congeló los salarios de los funcionarios... Y vos decís, che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco. Yo soy soltero, no tengo hijos, 2.800.000 me sobra. Pero si tenés dos hijos, vivís en un country, y los tenés que mandar (a los chicos) a la escuela, y pagar la obra social... No te cierra”.

En el mismo sentido, se muestra contrariado al asegurar que “todos los funcionarios de Sandra (Petovello, ministra de Capital Humano) se les fueron a la mierda, y yo estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar un mango”.

En otro audio, le apunta a los Menem que “dicen y dicen... Flaco, sos un Menem, partimos de esa base. Te venís a hacer el moralista acá que tenemos que cuidar el mango y morir de hambre”, cuestiona.

En otra de las grabaciones conocidas poco más de una semana después de que estallara el escándalo de los presuntos sobornos que derivó en la salida de Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad advierte que “le manotean la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frente de conflicto en todos lados”, dando a entender que el área que dirigía no sería la única afectada por el esquema de “repartijas” que hoy investiga la Justicia.

 

Además de las que ya se conocieron, habría otras siete grabaciones filtradas

 

“Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar (...) Nosotros ya tenemos todo repartido (...) Vos sabés que vendes 10, yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30, esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo [Argentina] ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55/60 y ‘ustedes venden 10, 10 y 20 y venden poronga, lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad, y cobro siempre primero, y todo’... Y esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20% y los mean, y obviamente está re caliente”, se escucha en uno de esos audios atribuidos a Spagnuolo.

“Son desprolijos”

Uno de los fragmentos más picantes es aquel en el que reparte invectivas contra la hermana del Presidente y “Lule” Menem: “Son desprolijos”, dice y acusa: “Todo eso es Lule. Nos está cogiendo a todos con la pija de Karina, no la de él. Aparte ¿vos viste lo feo que es? (sic.)”, para luego rematar: “Este está dejando todos los dedos marcados. Aparte son seis meses los que llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho”.

Estos últimos audios datarían de julio del año pasado cuando, en efecto, el Gobierno llevaba poco más de un semestre de gestión. Según versiones periodísticas, habría unas siete grabaciones más, además de las que se conocieron ayer y otras anteriores en las que se involucra a funcionarios libertarios clave. Incluso, se desliza que la situación habría llegado a oídos del propio Presidente.

Puntualmente sobre la Secretaria General de la Casa Rosada, el exfuncionario afirma que “ella maneja todo. Entonces, nosotros dos vendemos torta, y yo voy a manejar el negocio de las tortas”, le dice a un interlocutor cuya voz no se escucha en los audios, y continúa con el ejemplo: “Pero no es que lo manejo compitiendo, sino que obligo. Entonces, voy a vender todas mis tortas, todas estas, y a vos te dejo a la flaquita, te digo ‘andá vendele a este que está a dieta tu torta’. O sea, es tremendo”. E insiste: “Karina era una mina que hacía tortas y hoy maneja todo esto”.

Otro destinatario de las críticas es Diego Sucalesca, director de la Agencia Argentina de Inversiones, amigo de Milei y, según la voz que sería de Spagnuolo, “bancado” por su hermana.

Además, es muy duro con Adorni, al recordar una conferencia de prensa en la que el vocero presidencial mencionó el caso de un médico que, durante la gestión anterior, habría presentado una radiografía de un perro para recibir beneficiarse con una pensión. Un argumento utilizado por el nuevo Gobierno para avanzar con los recortes en Discapacidad.

“Ahí lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información... La radiografía del perro dijimos: esta pensión no se otorgó. ¿Y qué dice? ‘Esta pensión se otorgó’, y yo tengo que andar explicando que no se otorgó”, se oye a un ofuscado Spagnuolo.

