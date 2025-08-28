Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de la suerte del jueves 28 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del jueves 28 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
28 de Agosto de 2025 | 00:01
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 32-14-78. Evite responsabilidades más pesadas, especialmente en las últimas horas del día. Alguien lo someterá a una prueba de lealtad. Hay esperanzas nuevas en su horizonte sentimental.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 32-87-60. Tendrá problemas con quienes le rodean si no sabe poner punto final a una discusión. Excelente oportunidad financiera. Mal día para las relaciones amorosas. Preocupación por la salud de menores.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 38-17-06. Establezca un plan riguroso de trabajo y no se deje convencer por planes que son espejismos. Una demostración de cariño de alguien cercano a su corazón le hará feliz.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 68-09-71. Evite situaciones inseguras en trabajo. Mal momento para cambios o compromisos nuevos. Verifique cuentas sin descuidar detalles. Se disipan preocupaciones en el plano sentimental.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 28-77-65. Gestiones administrativas requerirán mucho tacto y tiempo. Hay posibilidad de una respuesta afirmativa a un pedido suyo. Nervios e intranquilidad por personas de su amistad.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 14-66-78. En labores, apresúrese y no pierda la firmeza ante la resistencia de los demás. Hay interferencias en su vida privada. Buen momento para encarar seriamente una situación afectiva delicada.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 78-01-16. Haga un meditado balance antes de firmar, invertir o aceptar una propuesta de apariencias halagüeña. Una pequeña crisis de orden sentimental, es superada mediante una intervención amistosa.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 60-77-12. En ocupaciones las gestiones bien preparadas le reportarán éxitos inesperados. En el plano sentimental vivirá momentos felices. Intensa actividad que demanda mayores esfuerzos. Buen momento para el azar.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 52-34-87. No todo resultará como usted desea: trate de evitar los litigios. Excelente entendimiento con su pareja. Realizaciones a nivel individual que le colman de satisfacciones.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 23-98-65. En trabajo evite los excesos, actúe con calma y prudencia. Buen día para una eventual reconciliación. No cambie sus planes: siga adelante con ellos. No es momento propicio para alterar costumbres.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 18-90-74. Deberá aceptar ciertos contratiempos. Vida sentimental muy afortunada. Ganancias inesperadas le alegran. Llegan noticias de lejos. Posibilidad de concretar un viaje muy deseado.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 12-09-74. En actividades laborales la suerte le facilitará todos sus esfuerzos. Su comprensión puede ayudar a un ser querido. Abusos que le causan desagrado. Es necesario descansar más.

 

