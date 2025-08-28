Tenía 86 años, podaba un árbol y murió desangrado

Un dramático accidente doméstico terminó con la vida de un hombre de 86 años en su vivienda del barrio El Rodeo, cuando manipulaba una motosierra para podar un árbol, informaron fuentes vinculadas a la investigación. Según las primeras constataciones, la víctima falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica, producto de las graves lesiones sufridas en la pierna izquierda.

El episodio ocurrió en el patio de su casa, ubicada en la calle 46 entre 304 y 305, mientras el hombre realizaba tareas de mantenimiento de su propiedad. Voceros del caso precisaron que fue uno de sus hijos quien descubrió la tragedia, al ir a visitarlo más tarde. Conmocionado por la escena, dio aviso inmediatamente a la Policía, que se acercó al domicilio para iniciar las diligencias de rigor.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre yacía boca abajo, con la pierna izquierda desgarrada a la altura de la ingle, y un amplio charco de sangre a su alrededor. A pocos metros se encontraban varias herramientas utilizadas en el hogar, entre ellas una amoladora de mano con disco de corte para madera, que también presentaba rastros de sangre.

Fuentes policiales indicaron a este diario que en la vivienda no se registraron daños ni faltantes, lo que refuerza la hipótesis de un accidente doméstico. Cabe mencionar que la causa quedó a cargo de la UFI N°8, que interviene en el lugar.