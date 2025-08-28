Tenía 86 años, podaba un árbol y murió desangrado

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados
Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa
Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Cristina: “No es un relato kuka, lo dijo su abogado y amigo personal”
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
En el Club Villa San Carlos (Berisso), se realizará una premiación a la cultura
Con acceso libre y gratuita el domingo se llevará a cabo el “Brazilian Day”
Con la plantación de 40 ejemplares, se celebrará el Día del Árbol
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un dramático accidente doméstico terminó con la vida de un hombre de 86 años en su vivienda del barrio El Rodeo, cuando manipulaba una motosierra para podar un árbol, informaron fuentes vinculadas a la investigación. Según las primeras constataciones, la víctima falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica, producto de las graves lesiones sufridas en la pierna izquierda.
El episodio ocurrió en el patio de su casa, ubicada en la calle 46 entre 304 y 305, mientras el hombre realizaba tareas de mantenimiento de su propiedad. Voceros del caso precisaron que fue uno de sus hijos quien descubrió la tragedia, al ir a visitarlo más tarde. Conmocionado por la escena, dio aviso inmediatamente a la Policía, que se acercó al domicilio para iniciar las diligencias de rigor.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre yacía boca abajo, con la pierna izquierda desgarrada a la altura de la ingle, y un amplio charco de sangre a su alrededor. A pocos metros se encontraban varias herramientas utilizadas en el hogar, entre ellas una amoladora de mano con disco de corte para madera, que también presentaba rastros de sangre.
Fuentes policiales indicaron a este diario que en la vivienda no se registraron daños ni faltantes, lo que refuerza la hipótesis de un accidente doméstico. Cabe mencionar que la causa quedó a cargo de la UFI N°8, que interviene en el lugar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí