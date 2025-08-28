“Siempre estaremos con los jubilados y los trabajadores”

El candidato a diputado provincial del FIT-Unidad por la Tercera sección electoral, Nicolás Del Caño, visitó ayer la redacción de EL DIA, en el marco de una serie de recorridas de campaña por la Provincia y remarcó que la propuesta de su espacio apunta a representar a “las clases trabajadores” y “mejorar el salario de los que menos tienen. En esa línea, el dirigente del Frente de Izquierda, quien también se postula en las elecciones de diputado nacional sostuvo que “los funcionarios deben cobrar lo mismo que un trabajador” y que “nuestra propuesta para generar empleo es reducir la jornada laboral a la mitad, lo que podría generar 1 millón más de puestos de trabajo”.

En la misma línea, propuso un plan de obras públicas para “construir viviendas” y “dejar de pagar la deuda fraudulenta para volcar ese dinero en las necesidades sociales”.

Además, insistió en que “en el Congreso, donde llegamos en 2021, siempre respetamos nuestra coherencia de estar del lado de los jubilados, los discapacitados, los docentes y los trabajadores en general”.