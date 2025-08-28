Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |EN JULIO

Récord de argentinos que viajaron al exterior

Récord de argentinos que viajaron al exterior
28 de Agosto de 2025 | 05:47
Durante julio, la cantidad total de turistas que ingresaron a la Argentina fueron 427.200, lo que representó una caída del 16% con respecto al mismo mes del 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El caso contrario sucedió con el turismo emisivo, que registró una suba del 26,5% interanual y aumentó a 843.100 la cantidad de turistas, marcando un récord desde 2017.

Durante el séptimo mes del año, ingresaron 704.000 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 427.200 fueron turistas y 276.800 fueron excursionistas.

El 76,3% del turismo receptivo provino de los países limítrofes: los principales fueron Brasil (32,3%) y Uruguay (21,3%).

Del total de los turistas no residentes, el 48,7% llegó al país a través de la vía aérea, el 38,7% a través de vía terrestre y el 12,5% a través de vía fluvial/marítima.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.558.500 visitantes residentes por todas las vías internacionales: 843.100 fueron turistas y 715.400 fueron excursionistas.

Dentro de los principales destinos elegidos por los argentinos se ubica Brasil (23%), Chile (18,1%) y Paraguay (15%).

Así, el séptimo mes del año registró un saldo negativo de 854.500 de visitantes internacionales por todas las vías de acceso, como consecuencia de los 415.900 turistas y 438.700 excursionistas, ambos con saldos negativos.

Por último, los visitantes no residentes realizaron 726.700 viajes y los visitantes residentes un total de 1.558.500 viajes.

Los principales destinos elegidos por los argentinos fueron Brasil, Chile y Paraguay

 

