Eduardo Domínguez: “Queremos ser mejores”

Eduardo Domínguez brindó una conferencia de prensa este lunes, a dos días del próximo partido de Estudiantes en UNO por la Copa Sudamericana. El Pincha se enfrentará a Red Bull Bragantino el miércoles desde las 21 hs.

Los dirigidos por Domínguez llevan 15 partidos sin conocer la derrota desde su llegada, a principios de año. En la quinta fecha de la competencia internacional se medirá con Bragantino, el otro líder de la tabla.

Lejos está aquel Estudiantes que recibió el actual DT, luego de la salida de Balbo. Se ve en el juego y los hinchas se manifiestan satisfechos.

Sobre ello, el director técnico pincharrata aseguró: “Es mucho de los jugadores, porque ellos volvieron a creer en ellos. Eso nos hace creer a nosotros. No hay que ponerse límites ni techos, no saber hasta donde vamos a llegar. No me interesa dónde vamos a llegar, porque sé cómo queremos caminar este camino y de eso se trata”.

“Después no plantearemos cuando se estén finalizando las competencias”, agregó. En tanto, sobre los regresos de jerarquía que tuvo el club en los últimos años, consideró: “¿Quién no quisiera tener el problema de si poner a Carrillo o Boselli? Cualquiera quisiera tenerlo. O dirigir jugadores que han jugado mundiales. Ante esos panoramas, veía el potencial y los objetivos que se habían puesto”.

“En principio creo que no soy el gran responsable, creo que la dirigencia ha tomado decisiones cuando las tenía que tomar. Y los que juegan son los jugadores, yo no hago los goles, no tapo goles, no tengo vallas invictas. Nos hemos entendido desde el primer día y nos hemos apoyado mutuamente. Creo que ellos están generando esta expectativa, que el hincha lo percibe”, sumó Domínguez.

En cuanto al próximo desafío que se acerca, crucial para terminar la fase de grupos en primer lugar, destacó: “No saldremos a ganar por obligación o necesidad, sino porque queremos ser mejores. Así nos tomamos todos los partidos, para ganarlos tenemos que tener mejores argumentos que el rival”.

En el grupo C, Bragantino y Estudiantes tienen 10 puntos pero los brasileños están primeros por diferencia de goles. Lo siguen Tacuary con 3 y Oriente Petrolero 0. Todos jugaron los cuatro partidos y le restan dos.

Luego del miércoles, Estudiantes cierra en UNO el miércoles 28 de junio a las 19 hs.