Efectividad y sufrimiento para romper varias rachas

Por fin le pudo ganar a Argentinos en La Paternal. Y por fin logró derrotar a Gabriel Milito como técnico rival. Dos rachas menos para un Estudiantes que cerró el torneo de la mejor manera, con una sufrida victoria por 3 a 2 que lo dejó en el cuarto puesto en la Liga Profesional y con el ánimo por las nubes de cara a la serie que se avecina contra Goiás por la Copa Sudamericana.

El Pincha logró un triunfo en ese escenario tan adverso, donde no ganaba desde hacía 11 años y que generalmente le trae malos recuerdos, lo mismo que su ex entrenador, a quien nunca más lo había podido derrotar e incluso sufrió una dura eliminación como local en la Copa de la Liga del año pasado.

Ganó Estudiantes y en La Paternal se hablará si fue merecido o no. Tal vez el empate era el resultado más adecuado, porque el Bicho le generó muchísimas situaciones de gol. Pero la efectividad mostrada en cada ataque resultó su principal aliada para llevarse tres puntos de oro para despedirse del torneo en el cuarto puesto y, aunque falta todo un torneo por delante, en zona de Copa Libertadores 2024 por la tabla acumulada.

Ya en el primer tiempo el partido fue complicado para Estudiantes, que sólo por momentos tuvo el control del partido, porque en la mayor parte del período corrió desde atrás y tuvo que rezarle a los palos, al VAR y a la falta de puntería del equipo local.

Con muchas segundas jugadas y aprovechando el poderío aéreo, el Bicho complicó a Estudiantes, que como en aquel partido definitorio cuando el DT era Ricardo Zielinski no le pudo encontrar la vuelta a Thiago Nuss, que ayer atacó del centro para el extremo derecho, complicando a Benedetti y a quien haya tenido que hacerle el relevo.

El mismo jugador, que a los pocos minutos pudo irse expulsado por un planchazo a Jorge Rodríguez fue el responsable de una doble jugada que tuvo, primero, la salvada de Mariano Andùjar y luego un pase de cabeza para que Leonardo Heredia, casi debajo del palo derecho, empujara al gol. El exEstudiantes -que gritó el gol como si nunca hubiese jugado en el Pincha- estaba off side y recién fue alertado por el VAR. Zafaron los de Domínguez.

Recién entonces fue apareciendo Estudiantes, que no tuvo peso ofensivo y extrañó a Carrillo o Pellegrino, porque no hubo un jugador que pudiese aguantar la pelota. Por eso intentó algunas combinaciones que no prosperaron.

Antes que llegara el gol de Luciano Lollo de cabeza, tras un preciso centro de Fernando Zuqui al punto del penal, hubo otro cabezazo, pero de Nuss, que salió muy cerca del travesaño de Andújar. Y lo que erró el local no lo perdonó el Pincha, en su segundo intento al arco. Un detalle: la falta del tiro libre debió ser para Argentinos por la falta de Benedetti a Heredia, que efectivamente la tocó con la mano. Pero hubo falta previa que no vieron Herrera ni su asistente.

En el final Argentinos, que siguió siendo intenso y con mucha búsqueda por la segunda pelota, lo tuvo el Pupa Heredia pero el travesaño le dijo que no y en el minuto final Montiel, el primo del lateral campeón del mundo, se fabricó una jugada bárbara pero su remate cruzada pasó a centímetros del palo izquierdo de Andújar.

Si el primer tiempo había sido enérgico, el complemento no dio respiro y fue, tal vez, de los mejor del torneo. Argentinos siguió con su juego intenso y de desborde por las bandas pero del otro lado un rival que no perdonó cada vez que pisó el área. Para eso fue importante el ingreso de Matías Godoy por el lesionado Corcho Rodríguez: desnivel por la banda izquierda pero menos marca en el medio.

Palo y palo. A los 4 minutos casi moja el uruguayo Méndez tras una corrida del mencionado Godoy y dos minutos más tarde Benedetti salvó en la línea tras un remate de Heredia.

A los 9 el que rompió por la izquierda fue Zapiola y el centro tan preciso que Méndez debuto de derecha, enganchó y definió de derecha. Sexo gol en cinco partidos para un presente letal.

Parecía una goleada a los 12 minutos cuando Benjamín Rollheiser recuperó en el medio, se aprovechó de un rebote y luego de correr más de diez metros con la pelota la metió con vaselina por encima de Lanzilotta. Golazo del mejor jugador del Pincha para el 3-0 que no se ajustaba a lo visto pero que premiaba al equipo que menos se había equivocado en las dos áreas.

Era todo de Estudiantes. Ni el más negativo podía imaginarse otro escenario en la continuidad del partido, pese a que Argentinos siguió con su afán de atacar, correr y poner la pelota con transiciones cortas en el área de Andújar. Hasta que a los 20 minutos llegó el penal de Santiago Núñez sobre Verón, que Santiago Montiel cambió por gol para el primer descuento.

Se fue al frente el local como reja negra, que olfateó algo positivo. Domínguez apostó por una defensa de cinco hombres con Nico Fernández para ayudar a Benedetti, que la estaba pasando mal. Pero en el final llegó el segundo descuento y lo hizo Alan Rodríguez al empujar un tiro de Cabral desde la izquierda. Defendió con lo que quedaba Estudiantes, de tremenda eficacia pero problemas defensivos. Hasta el pitazo final, el que le permitió romper varias rachas, cerrar en el puesto cuatro y el que encendió la ilusión del hincha para el futuro cercano.