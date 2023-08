Virginia Gallardo: "Los dolores que Mariano tenía son los que hoy tengo yo"

Ayer, Virginia Gallardo se quebró al aire de Socios del Espectáculo cuando hablaban del fallecimiento de Mariano Caprarola. El pasado jueves, a los 49 años, el panelista murió tras sufrir un shock hemorrágico que le provocó un paro cardíaco. A partir de ello, la mediática reveló sus charlas con él dado que ambos habían sido intervenidos por Aníbal Lotocki.

Yo lo tomo con un humor porque no me queda otra, se los dije también a ustedes. "Qué cerca que pegan las balas, disfrútenm’”. Además, siguió: "Lo digo en chiste, igual me amarga, pero no me afecta porque estoy muy bien, me acabo de hacer los últimos chequeos y estoy bien. Y tampoco quiero llevar preocupación, mis lágrimas son de bronca, de impotencia".

"Yo no sabía la gravedad de Mariano, pero esto que contaba recién es verdad, él se acerca a mí hace muchos años y fue una noche terrible para los dos porque él estaba con sus angustias, con sus miedos…”, señaló.

En ese marco, Gallardo verbalizó su calvario y mencionó: "Obviamente, ya con el producto en el cuerpo, ¿qué te queda por hacer? Más allá de que la salud pueda afectarse el día de mañana, ahora lo que tengo que hacer es rezar y creer en Dios. En ese momento, era busquemos soluciones, hablemos con médicos, ahora es esto”.

En ese sentido, la panelista confesó que sufre los mismos dolores que padeció Caprarola. "Ayer lo escuchaba en un par de notas. A mí no me afectó en la parte renal o como en otros casos, todo lo que hemos venido escuchando. Pero todo lo que él decía, lo del ciático, lo de los dolores, lo del cemento y el plástico, es lo que tengo yo. O sea, todo condice con lo que digo yo”, sentenció.