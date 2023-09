Se reanuda el torneo de hockey Metro femenino

El torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División vuelve a tener acción. En lo que respecta a Santa Bárbara “A” (38 puntos, segundo), que viene de consagrarse como flamante campeón del Súper 8 de Santiago del Estero, estará jugando mañana a las 11:30, frente a River Plate (35, tercero), en la cancha de Ciudad de Buenos Aires, su partido por el Top 10.

El resto de los compromisos de la cuarta fecha de la máxima categoría de la Asociación de Buenos Aires se disputarán durante la jornada de hoy. A saber: St. Catherine’s (24, octavo), Italiano “A” (30, quinto); Quilmes “A” (22, noveno), SIC (22, décimo); San Fernando “A” (40, primero), Lomas “A” (33, cuarto) y GEBA “A” (26, séptimo), Arquitectura (29, sexto).

En lo que respecta a los encuentros de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de Reubicación, que se pondrán en marcha desde las 16, se detallan a continuación:

Reubicación B/C Z1: San Luis “A” (7, cuarto) vs San Fernando “B” (9, primero) y Santa Bárbara “B” (4, octavo) vs Hurling (8, segundo).

Reubicación B/C Z2: Banco Nación (7, cuarto) vs Universitario “A” (3, séptimo).

Reubicación C/D Z4: Universitario “B” (5, quinto) vs Pueyrredón (6, segundo) y Banco Ciudad (9, primero) vs Estudiantes “A” (4, séptimo).

Reubicación C/E Z1: Huracán (4, quinto) vs San Luis “B” (2, décimo).

Reubicación C/E Z2: Gimnasia “A” (7, tercero) vs Martín Güemes (7, segundo).

Reubicación D/E Z3: Santa Bárbara “C” (3, décimo) vs Miraflores Country Club (12, primero) y Universitario “C” (7, segundo) vs Puerto Nizuc (6). El partido de la “U” se jugará a partir de las 10:30.

Reubicación D/E Z4: Porteño (7, primero) vs Santa Bárbara “D” (4, quinto).

Reubicación E/F Z2: Club Argentino de Rugby (1, duodécimo) vs Santa Bárbara “E” (4, quinto); Almafuerte (3, octavo) vs Albatros (0, décimo tercero) e Italiano “D” (6, tercero) vs Universitario “D” (3, séptimo).

Reubicación E/F Z5: Everton (9, primero) vs La Martona (6, quinto). Libre: Asociación Coronel Brandsen.

Reubicación E/F Z6: Santa Bárbara “F” (4, quinto) vs Lomas “C” (9, segundo).

Reubicación E/F Z7: San Albano “C” (4 séptimo) vs Gimnasia “B” (7, tercero).

Reubicación E/F Z8: Estudiantes “B” (7, segundo) vs Ciudad de Campana (4, séptimo).