Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Para ganar el Renault Kwid o 10 millones de pesos, el jueves con EL DIA llevate la tarjeta del Cartonazo: ingresa aquí para saber como participar

Política y Economía |Sesión especial de la cámara de diputados de la nación

La oposición confía en derogar el veto a los fondos para el Garrahan

En cambio, existen dudas sobre el freno a la Ley de Financiamiento Universitario. Jornada clave para el Gobierno

La oposición confía en derogar el veto a los fondos para el Garrahan

Martín Menem volverá a presidir la sesión de mañana en caso de que la oposición obtenga quórum / na

17 de Septiembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

Fuentes parlamentarias aseguraban anoche que los bloques opositores de la Cámara de Diputados tienen asegurados los votos para rechazar hoy, en una sesión especial, el veto a la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría, una iniciativa que apuesta a garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan, aunque no conseguían aún los apoyos necesarios para ratificar la ley de financiamiento universitario.

La sesión especial, convocada para hoy a las 13, fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre para debatir los vetos a las leyes de Garrahan y universidades, pedidos de interpelación a funcionarios del Gobierno y emplazamientos para debatir la ley de DNU.

Los legisladores se reunirán en el recinto en medio de una marcha al Congreso que promete ser multitudinaria y que está motorizada por organizaciones sociales y estudiantiles a favor del rechazo a los vetos, y a las que se sumaron la CGT y las dos CTA.

Para tratar los vetos los opositores la oposición deberá reunir los dos  tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos y la misma cantidad de votos para rechazar la decisión presidencial.

En el caso del Hospital Garrahan, los bloques opositores confían en que rechazarán el veto, ya que la emergencia en pediatría se había aprobado en Diputados con 159 votos positivos contra 67 negativos y 4 abstenciones, por lo que se alcanzaron los dos tercios.

Además creen que ese número crecerá porque estiman que los cuatro que se abstuvieron podrían modificar su voto e inclinarse a favor de la ley: son los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila; que responden al gobernador Ignacio Torres; los del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone y la ex libertaria Marcela Pagano.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas

LE PUEDE INTERESAR

Sin sobresaltos, tibio respaldo de los mercados al discurso de Milei

En cambio, la ley para otorgar mayores recursos a las universidades se aprobó con una amplia mayoría de 158 votos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero le faltó un voto para llegar a los dos tercios.

Los opositores miran la postura que tendrían los cinco que se abstuvieron y los 18 ausentes, entre los que figuran aliados claves del Gobierno como los radicales mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y el chaqueño Gerardo Cipolini.

En esa votación se abstuvieron también los macristas Germana Figuera Casas y Karina Bachey; la chubutense Ana Clara Romero; el entrerriano Francisco Morchio, de Encuentro Federal, y el republicano Ricardo López Murphy.

En esa sesión se ausentaron unos 18 legisladores, entre los que figuran, además de Zago, Falcone del MID; cuatro misioneros, una de Producción y Trabajo.

Será una jornada larga y donde la temperatura política promete escalar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Senado tratará mañana el freno a los ATN

El oficialismo convocó a tratar el Presupuesto
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata

VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros

La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables

Este jueves no habrá clases en las escuelas primarias de la Región por perfeccionamiento

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
+ Leidas

Verón explicó el cambio de escudo Pincha

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Después del anuncio: algunos números no cierran

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas

Marcha atrás de Karina Milei con la prohibición de difundir los audios

Cambios en aportes a prepagas para abonar menos

VIDEO. Tiroteo y un ladrón abatido: la trama de una tarde de terror en Tolosa

Hallan en Asia las momias más antiguas del mundo
Últimas noticias de Política y Economía

Después del anuncio: algunos números no cierran

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas

Sin sobresaltos, tibio respaldo de los mercados al discurso de Milei

Presupuesto 2026: qué hay detrás del apoyo del PRO al Gobierno
Policiales
VIDEO. Tiroteo y un ladrón abatido: la trama de una tarde de terror en Tolosa
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista
Caso Báez Sosa: la Corte rechazó un nuevo planteo
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma
Cayó uno de los sospechosos del robo a los Gisande
Deportes
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Verón explicó el cambio de escudo Pincha
Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra
La Reserva igualó 2 a 2 frente al líder Rosario Central
El sueño de River: quiere hacer diferencia en la ida ante Palmeiras
Espectáculos
VIDEO. Robert Redford: héroe de Hollywood y del cine independiente
La carrera de Redford en cinco películas
Gustavo Cordera: polémica, autocrítica, perdón y reflexión
Un documental se mete con la pesquisa de la desaparición de López
“Papá x 2”: Benja Vicuña vuelve al cine “para que mis hijos me puedan ver”
Información General
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima
Hallan en Asia las momias más antiguas del mundo
Alertan por el recorte de becas a estudiantes: "En plena democracia, estos derechos hoy corren peligro"
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla