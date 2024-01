Le ponen techo a la tasa que podrán cobrar con las tarjetas de crédito

El Banco Central oficializó el valor de la tasa de interés que se aplicará a las operaciones de crédito para enero. Esta será del 140,86% nominal anual, que surge del promedio de las tasas que cobran los bancos por préstamos personales, y a partir de la cual los plásticos pueden sumar hasta un 25% por encima de ese nivel, es decir hasta un 176%.

Dicha tasa regirá para aquellos que no realicen el pago del monto mínimo mensual de la tarjeta de crédito y se aplicará sobre sobre el importe no cancelado exigible. Cabe recordar que el pago mínimo es la menor cantidad requerida por los bancos para mantener la tarjeta de crédito y no caer en mora.

En tanto, de acuerdo a la Comunicación A 7937 del Banco Central la tasa no podrá superar en más del 25% el guarismo promedio del sistema financiero para las operaciones de préstamos personales sin garantía real. Esa tasa máxima del 176% se puede aplicar a refinanciaciones de saldos impagos, no a punitorios ni a otros conceptos.

La tasa tope que informa el BCRA surge de un relevamiento en el mercado. Los bancos no pueden cobrar, por refinanciar saldos de tarjeta, más del 25% de lo que cobran por préstamos personales. Y, en el caso de que la entidad emisora del plástico no dé prestamos personales, se aplica este tope.

De acuerdo al sitio web Justicia Cerca, hay claves para tener en cuenta a la hora de utilizar y abonar la tarjeta de crédito.

En cuanto a las opciones de pago que existen, se encuentran el pago total que consiste en abonar la totalidad de las cuotas del mes y de este modo, cumplir al 100% con los términos acordados entre la tarjeta y el cliente.

Luego está la alternativa del pago parcial, a través del cual aquellos se abona un monto superior al pago mínimo pero no alcanzando el total. La diferencia entre el pago total y el pago parcial se reflejará como saldo pendiente. Sobre este se calcularán intereses.

La tercera opción es el pago mínimo, que conlleva el pago de intereses adicionales que se calculan en función del tiempo y el monto adeudado.