Pronóstico del tiempo para La Plata.- El SMN anuncia una fuerte "tormenta de verano" para mañana: este lunes será a puro sol y con 31º

Este lunes 15 de enero será una jornada a puro sol y con mucho calor, pero habrá que disfrutarla porque es la previa a una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes lluvias anunciadas para mañana, un fenómeno que los expertos llaman "tormenta de verano".

Para hoy se espera una máxima de 31 grados, con cielo despejado a la mañana, algo nublado a la tarde y ya hacia la noche mayormente nublado. El viento soplará del noreste y rotará al norte, y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora al término de la jornada.

Así sigue el tiempo en La Plata, según el SMN

Mañana, martes, será pasado por agua. Los especialistas en el clima advierten que llega una típica "tormenta de verano". El SMN asegura que las tormentas comenzarán a la madrugada y estima que serán fuertes por la mañana, con un 70% de probabilidades. Además por la tarde habrá lluvias y chaparrones hacia la noche.

También habrá un considerable descenso de la temperatura ya que el termómetro oscilará entre los 20 y los 25 grados. El viento predominante llegará desde el este y las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora tanto a la mañana como a la noche.

Ya el miércoles mejoran las condiciones del tiempo. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 28 grados, con cielo parcialmente a algo nublado. Y para el jueves se esperan similares condiciones.

Recomendaciones del SMN

Ante este panorama de la llegada de fuertes tormentas, se recomienda a los habitantes de La Plata y el AMBA tomar precauciones y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas para mantenerse informados sobre posibles alertas y cambios en las condiciones climáticas.

La variabilidad del clima veraniego en la región es característica, y la llegada de tormentas de verano, sin perder de vista el fenómeno del Niño, puede generar impactos en la movilidad y la seguridad de la población. Por eso es necesario tener en cuenta las siguiente s precauciones:

* No sacar la basura.

* Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

* Evitar actividades al aire libre.

* No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

* Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

* Estar atento ante la posible caída de granizo.

* Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alertas en otras zonas del país

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir para este lunes alertas por tormentas, las que podrían incluir caída de granizo y fuertes ráfagas de viento, para diferentes zonas del país.

El organismo emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes, el que rige para centro y norte de La Pampa, sur de Córdoba, todo San Luis, centro y este de Mendoza, noroeste de Corrientes, todo Chaco menos el noroeste, norte de Santiago del Estero, todo Tucumán, centro y norte de Salta y sur de Jujuy.

De acuerdo con el reporte del organismo, para las zonas del centro del país, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes” y “las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”. En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En tanto, el SMN indicó que en el norte, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos”. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.