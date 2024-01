Manchester City anunció al argentino Echeverri con un contrato hasta junio de 2028

Manchester City oficializó este jueves la contratación de la nueva joya del fútbol argentino, el mediocampista ofensivo de River Plate Claudio Echeverri, quien firmó contrato hasta junio de 2028 y se incorporará al club en enero del año próximo.



El "Diablito" Echeverri, de 18 años recién cumplidos, completará esta temporada en el equipo argentino, con el que debutó en primera división junio de 2023 y ganó dos títulos: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.



"Echeverri sigue los pasos del ganador de la Copa del Mundo de 2022, Julián Álvarez , quien llegó al City procedente de River en 2022 y se convierte en el último de una larga lista de argentinos en unirse al club", destaca el comunicado de los "Citizens".



Manchester City pagó una cláusula de rescisión cercana a los 25 millones de dólares para asegurarse al futbolista, al que dejará a préstamo en el club argentino por lo que resta del año. El "Diablito" tenía contrato firmado en Núñez hasta el 31 de diciembre de 2024 y a finales de 2023 avisó que no lo renovaría por la oferta del actual campeón británico, europeo y mundial.



Echeverri explotó durante el Mundial Sub 17 2023 en Indonesia con una actuación brillante en el seleccionado argentino que alcanzó las semifinales. El capitán de la "Albiceleste" tuvo una memorable actuación en el superclásico ante Brasil (3-0) de cuartos de final, con un hat-trick.



En total, disputó 23 partidos con la Selección Argentina Sub-17, marcó 13 goles y también se entrenó con el equipo mayor que dirige Lionel Scaloni.

